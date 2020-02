Tra caos e proteste, la legge che rende obbligatori i sistemi anti abbandono è entrata in vigore e da marzo 2020 chi trasporta in auto bambini che hanno fino a 4 anni d'età deve usare il seggiolino anti abbandono o un dispositivo (un accessorio) anti abbandono. I trasgressori pagheranno una multa da 81 a 326 euro e, in caso di recidiva entro due anni, si vedranno sospendere la patente da 15 a 60 giorni.

Dal 20 febbraio 2020 si possono richiedere i bonus statali per l'acquisto dei dispositivi. Si tratta di un incentivo di 30 euro per bambino (fa fede il codice fiscale) e in quest'articolo vi spieghiamo come ottenere i bonus. Di seguito invece ricordiamo come sono fatti questi dispositivi, quanto costano, dove si comprano e quali sono i principali in commercio.

Sistemi di tutti i tipi

Prima di tutto bisogna specificare ancora una volta come i sistemi anti abbandono siano sia integrati all’origine su alcuni seggiolini, sia disponibili come accessori after market. Non siete quindi obbligati a cambiare seggiolino nel caso in cui il vostro non sia dotato di tale sistema, mentre se ne dovete acquistare già uno nuovo il consiglio è quello di prenderne uno con tecnologia anti abbandono.

Detto questo ecco cosa c’è attualmente sul mercato.

I Seggiolini

Nome prodotto Come funziona Prezzo App Dove si compra Chicco BebèCare Integra al suo interno il sistema anti abbandono. Si basa sui sensori nel seggiolino e sull’app da scaricare sul proprio smartphone. Se l’adulto si allontana dall’auto lasciando il bimbo al suo interno il sistema manda un avviso sul telefono dell’adulto e, in caso di mancanza di risposta, sugli altri telefoni precedentemente memorizzati. Da 149 a 449 euro, a seconda del modello di seggiolino. SI Android iPhone Store online ufficiale Chicco Amazon Cybex SensorSafe Clip di chiusura delle cinture che comunica con dongle attaccato a presa OBD2 dell’auto e app da installare sul proprio smartphone. Se l’adulto si allontana il sistema manda un avviso ai telefoni associati tramite app Da 289 a 489 a seconda del modello di seggiolino SI Android iPhone Store online ufficiale Cybex Amazon

Sistemi after market

Nome Come funziona Prezzo App

Dove si compra Baby Bell Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino e collegato a segnalatore da inserire nella presa 12V. Se si spegne auto parte avviso sonoro. Si può anche abbinare allo smartphone tramite app. 69 euro SI (opzionale) Android iPhone Amazon Remmy Sensore da sistemare sotto la seduta del seggiolino. Alimentato tramite presa 12V. Ad auto spenta e bambino ancora all'interno emette segnale di avviso. 79 euro NO Sito ufficiale Amazon Chicco BebèCare Easy Tech Clip da agganciare a cinture del seggiolino. Si abbina a smartphone tramite app (per Android e iPhone). Se ci si allontana senza averla aperta invia allarme prima allo smartphone più vicino e in mancanza di risposta a quelli inseriti in rubrica. 39 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Chicco Amazon Tippy Cuscino con sensore di peso da sistemare su seggiolino. Si collega tramite bluetooth a smartphone (bisogna scaricare app per Android e iPhone) e invia avviso su telefono in caso di allontanamento dall'auto. 55 euro SI Android iPhone Amazon Tata Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega tramite bluetooth allo smartphone e invia un avviso nel caso in cui l'adulto si allontani dall'auto col bambino ancora al suo interno. Se lo smartphone è scarico (e quindi non collegato al cuscino) emette un suono di avviso. 59,90 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Inglesina Ally Pad Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega tramite bluetooth allo smartphone. Avvisa nel caso in caso di allontanamento dall'auto con minore all'interno. 59,90 euro SI Android iPhone Amazon Bébé Confort e-Safety Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 3 numeri inseriti in rubrica. 79 euro SI Android iPhone Amazon Foppapedretti Babyguard Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con minore ancora legato al seggiolino. Avverte in caso di smartphone impostato in modalità silenziosa. In mancanza di risposta avvisa altri numeri in rubrica, anche di persone che non abbiano installato la app. 89 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Peg Perego Memo Pad Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 2 numeri inseriti in rubrica. 70 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Peg Perego Memo Clip Clip di chiusura per seggiolini. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 2 numeri inseriti in rubrica. 43 euro SI Android iPhone Sito ufficiale MYMI Cuscino compatibile con tutti i seggiolini abbinato a un portachiavi - tracker in grado di suonare e vibrare se ci si allontana dall'auto lasciando il minore a bordo. Disponibile anche app per smartphone iOs e Android. 69,90 euro Android iPhone Sito ufficiale Semiperdo

Le auto Modello Come funziona Prezzo Hyundai Santa Fe m.y. 2020 Di serie per tutti c'è avviso che ricorda di controllare sedili posteriori quando si spegne l'auto. Nel pacchetto Safety (di serie per allestimento Excellence) tramite sensori di movimento inseriti all'interno dell'auto rilevano movimenti al suo interno quando questa è spenta e chiusa, attivando clacson e luci. Safety Pack: 1.600 euro