La pioggia è pericolosa quando si è alla guida. Diminuisce non solo l'aderenza dello pneumatico alla strada, ma anche la visibilità. Una corretta pulizia del parabrezza è fondamentale durante la stagione più fredda e umida dell'anno. C'è chi usa un semplice panno imbevuto di acqua, che però può lasciare aloni che possono creare fastidiosi riflessi sul vetro.

C'è chi invece usa i prodotti giusti che non solo puliscono a fondo, ma creano anche delle speciali patine che possono evitare l'appannamento all'interno o l'accumularsi di acqua all'esterno. Vediamoli.

Parabrezza idrorepellente

Dopo aver visto come trattare i vetri internamente, vediamo cosa fare per la parte esterna. Parte che è costantemente soggetta agli agenti atmosferici che, insieme ai gas di scarico delle vetture che ci precedono, possono macchiare e ungere la superficie.

Ci sono prodotti che evitano l'accumularsi di sporco, ed anzi lo fanno scivolare via alla prima pioggia. Noi abbiamo provato il Rain Off di Arexons che, applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 60 km/h.

Come fare

Per applicarlo correttamente è necessario prima di tutto pulire il parabrezza accuratamente, sollevando le spazzole del tergicristallo.

Successivamente si può spruzzare il prodotto sul vetro.

Attenzione a distribuirlo correttamente su tutta la superficie in modo uniforme, con un panno morbido o una spugna.

Infine, attesi 5 minuti di asciugatura, si può procedere con la rimozione della patina formata dal prodotto.

Il Rain Off di Arexons esiste in due versioni, quella classica e quella in Stick che è risultata più comoda da applicare.

Spazzole

Cambiare le spazzole della propria auto prima dell'inverno può davvero fare la differenza, ma attenzione alla loro qualità. Spazzole economiche hanno una breve durata e non puliscono efficacemente tutta la superficie del vetro.

Ci sono spazzole però che distribuiscono la pressione lungo tutto l'arco di visibilità del guidatore e durano nel tempo. Noi abbiamo provato le Flat Blade di Arexons, di nuova generazione, garantiscono la massima pulizia ed efficacia anche in condizioni di pioggia intensa.

L'applicazione è molto semplice. Dopo aver rimosso le vecchie spazzole, bisogna solo trovare l'attacco in plastica adatto alla propria auto (nella confezione ne vengono forniti diversi) e si può procedere al montaggio, che è "plug and play".

Per la realizzazione di questo contenuto abbiamo utilizzato il Rain Off e le spazzole Flat Blade di Arexons.

Advertorial