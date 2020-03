L’Italia si deve fermare. Nel pieno dell’emergenza da Coronavirus questa è l’unica certezza che dovrebbe metter d’accordo tutti se vogliamo uscirne. Ed è partendo da questo dato di fatto che il Governo sta emanando una serie di provvedimenti funzionali al contenimento degli spostamenti di tutti noi, che è l’unica arma che abbiamo per ridurre il contagio.

Ecco cosa bisogna sapere prima di mettersi in viaggio in auto.

Per chi risiede il Lombardia

Circolazione Documenti necessari Libera Autocertificazione

La circolazione è libera (se per motivi lavorativi o di salute) all'interno dei confini della Regione nel rispetto di tutte le precauzioni del Ministero dalla Salute e se provvisti di autocertificazione. Tuttavia si invita sempre ad utilizzare il buonsenso e a non mettere a rischio la salute propria e degli altri evitando comportamenti immaturi e rischiosi.

È necessario ridurre al minimo ogni spostamento. Quelli legati a esigenze lavorative o a situazioni di necessità per motivi di salute sono consentiti, così come il rientro presso il proprio domicilio di residenza o la propria abitazione.

Per uscire o entrare in Lombardia in auto è necessario avere obbligatoriamente con sé un'autocertificazione che attesti il proprio stato di salute (spieghiamo qui sotto di che cosa si tratta e come ottenerla) e mostrarla alle Forze dell'Ordine in caso di controllo. È obbligatorio spostarsi con questo documento e presentarlo agli agenti: può essere compilato direttamente sul posto ma, in caso di irregolarità o falsa testimonianza, si rischiano pesanti multe (qui sotto per saperne di più).

Per facilitare gli spostamenti alcune app di navigazione come Waze suggeriscono deviazioni per evitare le zone a rischio e, per ridurre al minimo il rischio di contagio, le pompe di benzina permettono di rifornirsi esclusivamente in self service.

Per chi risiede nelle altre Zone Rosse

Circolazione Documenti necessari Libera Autocertificazione

Oltre alla Lombardia, le altre zone rosse indicate dal Governo sono: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Chi risiede in queste aree può circolare liberamente all'interno dei confini della zona circoscritta, tuttavia si invita sempre ad utilizzare il buonsenso e a non mettere a rischio la salute propria e degli altri evitando comportamenti immaturi e rischiosi.

Per uscire o entrare in queste zone in auto è necessario avere con sé un'autocertificazione che attesti il proprio stato di salute (spieghiamo qui sotto di che cosa si tratta e come ottenerla) e mostrarla alle Forze dell'Ordine in caso di controllo. È obbligatorio spostarsi con questo documento e presentarlo agli agenti: può essere compilato direttamente sul posto ma, in caso di irregolarità o falsa testimonianza, si rischiano pesanti multe (qui sotto per saperne di più).

Per facilitare gli spostamenti alcune app di navigazione come Waze suggeriscono deviazioni per evitare le zone a rischio e, per ridurre al minimo il rischio di contagio, le pompe di benzina permettono di rifornirsi esclusivamente in self service.

Per chi deve viaggiare attraversano un zona rossa

Circolazione Documenti necessari Libera Autocertificazione

Chi deve attraversare la Lombardia o una delle 14 province considerate zona rossa (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) deve essere in possesso di un'autocertificazione che attesti il proprio stato di salute (spieghiamo qui sotto di che cosa si tratta e come ottenerla) e mostrarla alle Forze dell'Ordine in caso di controllo. È obbligatorio spostarsi con questo documento e presentarlo agli agenti: può essere compilato direttamente sul posto ma, in caso di irregolarità o falsa testimonianza, si rischiano pesanti multe (qui sotto per saperne di più).

Per facilitare gli spostamenti alcune app di navigazione come Waze suggeriscono deviazioni per evitare le zone a rischio e, per ridurre al minimo il rischio di contagio, le pompe di benzina permettono di rifornirsi esclusivamente in self service.

Per chi risiede nella altre zona d’Italia

Circolazione Documenti necessari Libera Nessuno

Escluse la Lombardia e le quattordici province considerate Zona Rossa (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), in tutto il resto d'Italia non c'è, almeno al momento, una direttiva che regolarizzi la circolazione.

Chi risiede in queste aree può circolare liberamente, tuttavia si invita sempre ad utilizzare il buonsenso e a non mettere a rischio la salute propria e degli altri evitando comportamenti immaturi e rischiosi considerando l'ampia e sempre più veloce diffusione del virus.

Autocertificazione: di che cosa si tratta?

L'autocertificazione è un documento obbligatorio per entrare, uscire o transitare in auto all'interno delle zone rosse. Ogni spostamento infatti deve essere motivato da "esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute". Le ragioni dovranno essere messe per iscritto in un modulo di autocertificazione che potrà anche essere compilato sul momento in caso di controllo delle Forze dell'Ordine. Dove scaricare l'autocertificazione? Cliccate qui per il PDF.

Alcune regioni hanno già reso disponibili sul proprio sito istituzionale i modelli da scaricare e stampare: tra queste il Veneto ne ha rilasciato uno per le esigenze lavorative (PDF) e uno per i motivi di salute (PDF).

Le sanzioni per chi non rispetta le regole

Tutte le autocertificazioni richieste dalle Forze dell'Ordine vengono controllate, in loco o successivamente. Per tutti coloro la cui giustificazione non troverà riscontro scatterà la denuncia per "Inosservanza del provvedimento dell’autorità" prevista dall'articolo 650 del Codice penale. Si rischia l’arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro a seconda dei casi.

Se il soggetto che si sposta è ritenuto altamente a rischio o contagioso, entra in gioco l'articolo 452 del Codice penale "Delitti colposi contro la salute pubblica" che condanna tutte le condotte che possono portare ad un pericolo per la salute pubblica. In questo caso si rischiano fino a 12 mesi di reclusione.