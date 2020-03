Si può uscire di casa solo per comprovate necessità. Ma se per esigenze lavorative o, per esempio, per assistere un parente malato ci si deve spostare oltre i confini cittadini e non si ha una macchina di proprietà, è possibile noleggiare un'auto? Dal punto di vista normativo sì, perché questi spostamenti sono permessi, da un punto di vista pratico invece è più difficile. Qui sotto vi spieghiamo perché e ricordiamo che, per qualsiasi spostamento, è comunque necessaria l'autocertificazione.

Si tratta di un documento che, obbligatoriamente, deve essere mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo e che attesta che ci si sta spostando per motivi lavorativi, di salute, o per altre necessità primarie come, per esempio andare a fare la spesa. Cliccate qui per saperne di più su come e quando si compila il modulo oppure qui per scaricarla in PDF, DOC e digitale.

Si può noleggiare una macchina per andare fuori città?

Si, si può noleggiare una macchina per andare fuori città ma solo per motivi lavorativi, di salute, o per altre necessità primarie. Nonostante il Decreto lo consenta però bisogna fare i conti con le singole società di noleggio che, in ottica di contenimento del Coronavirus, hanno chiuso molte filiali e lavorano a forze ridotte.

In alternativa, se serve la macchina ma non per lunghi tragitti, si può ricorrere al car sharing, settore anch'esso molto colpito da questa crisi che, insieme a quello del noleggio, al momento è sotto dell'80% per numero di prenotazioni rispetto allo scorso anno.

Come (e dove) si noleggia un'auto?

Se la maggior parte delle agenzie nelle città sono chiuse, negli aeroporti e nelle stazioni principali (se operativi) invece sono aperte. Non è facile però - se non chiamando al telefono - sapere con certezza quali sedi sono aperte perché poche compagnie lo specificano chiaramente. Tra queste c'è Europcar che, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato l'elenco delle agenzie aperte (si trovano tutte a questo link).

È assolutamente sconsigliato muoversi fisicamente per andare nella propria agenzia di fiducia; la ricerca online è la soluzione migliore, sia per guardare e fare un preventivo sui siti delle singole aziende sia per usufruire dei siti aggregatori (come, per esempio, Rentalcars.com, Autoeurope o Skyscanner) che mostrano tutte le agenzie di noleggio aperte e i prezzi migliori. Una volta trovata l'auto che interessa o per chiedere informazioni è consigliato chiamare telefonicamente per accertarsi che tutto sia esattamente come descritto.

Quanto costa il noleggio, società per società

Se per comprovate esigenze si ha la necessità di noleggiare un'auto, il consiglio è, come detto sopra, di effettuare la prima ricerca online. Ecco quindi un elenco di tutte le principali agenzie che operano sul territorio nazionale, con sito web ufficiale e prezzo di riferimento.

Per avere un'idea più precisa, i prezzi si riferiscono alle tariffe base (una per i giorni lavorativi e una per i festivi) per il noleggio di un'auto piccola senza assicurazione aggiuntiva con conducente di età pari o superiore a 30 anni. Come luogo di consegna e restituzione abbiamo scelto l'Aeroporto di Roma Fiumicino. Ogni compagnia segue la propria politica di sconti, per cui alcune danno gratuitamente accessori utili come catene da neve o gomme termiche mentre altre il conducente aggiuntivo gratuito. Molte, considerando il periodo difficile, garantiscono la cancellazione gratuita della prenotazione.

Società Tariffa base settimanale (23-25 marzo)* Tariffa base weekend (27-29 marzo)* Alamo 41,19 euro 41,19 euro Avis 145,82 euro 121,69 euro Budget 138,54 euro 115,59 euro Centauro 18,58 euro 18,58 euro Dollar 45,87 euro 53,07 euro Enterprise 35,99 euro 35,99 euro Europcar 37,55 euro 45,99 euro Firefly 20,42 euro 20,42 euro Goldcar 23,18 euro 23,18 euro Hertz 41,28 euro 51,31 euro InterRent 32,43 euro 32,43 euro Leasys 29,28 euro 45,11 euro Locauto 30,05 euro 30,05 euro Maggiore 31,12 euro 31,12 euro Noleggiare 66,03 euro 66,03 euro Rhodium 29,47 euro 29,47 euro Sicily By Car 17,07 euro 18,74 euro Thrifty 40,41 euro 47,90 euro

*I prezzi si riferiscono all'auto più piccola disponibile nelle date selezionate.

Come si paga?

Tramite carta. La maggior parte delle compagnie accettano esclusivamente carte di credito, sia nella fase iniziale di prenotazione che al momento del ritiro (chi prende in carico l'auto deve essere il titolare della carta). Negli ultimi mesi, soprattutto tramite i siti aggregatori, è possibile prenotare l'auto con una carta di debito, ma al momento del ritiro la cauzione deve essere prelevata comunque da una carta di credito intestata al guidatore principale. In pochissimi casi l'agenzia permette il pagamento completo tramite carta di debito, ma spesso con un sovrapprezzo.

Igiene: le misure anti Coronavirus

I contatti umani devono essere minimi e il livello di igiene massimo, per cui tutte le compagnie hanno messo in pratica una procedura di sanificazione ed igienizzazione dei veicoli oltre al consueto lavaggio interno e esterno. In molte agenzie - se si va di persona per esempio in aeroporto - è possibile trovare gel o salviette disinfettanti, con alcune che, addirittura, hanno attuato anche una politica di "contatto zero" al momento della consegna delle chiavi (disinfettata e sigillata in busta).