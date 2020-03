Sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno è online il nuovo modello di autocertificazione: la novità rispetto al vecchio modulo è una voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 che vieta assolutamente ai soggetti sottoposti a quarantena (quindi positivi al Coronavirus) di muoversi dalla propria abitazione o dimora.

Il nuovo modello prevede anche che l'agente delle Forze dell'Ordine controfirmi l'autocertificazione attestando l'identità del dichiarante e che questa viene resa in sua presenza. In questo modo il cittadino non deve allegare nessuna fotocopia del proprio documento di identità.

Dove scaricare l'autocertificazione

È possibile scaricare il documento dal sito del Ministero dell'Interno a questo link. Cliccate qui invece per scaricarla in formato PDF, DOC e digitale.

A che cosa serve l'autocertificazione?

Si tratta di un documento che, obbligatoriamente, deve essere mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo e che attesta che ci si sta spostando per motivi lavorativi, di salute, o per altre necessità primarie come, per esempio andare a fare la spesa. Non è fondamentale avere con sé una copia dell'autocertificazione dato che gli agenti sono tenuti a fornirne una da compilare sul posto. È però consigliato averla già stampata, in modo tale da risparmiare qualche minuto e non far perdere tempo alle Forze dell'Ordine impegnate in questo momento di crisi. Non ne avete ancora una copia? Ecco tutti i link per scaricare - in tutti i formati - l'autocertificazione.