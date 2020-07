I nuovi incentivi auto in vigore da agosto a dicembre 2020 contenuti nel Decreto Rilancio sono un buon primo passo per rivitalizzare un settore che ha sofferto molto del lockdown e della crisi economica da Coronavirus.

Gli incentivi auto statali vanno dai 1.750 ai 10.750 euro e a questi si possono sommare gli incentivi locali, regionali e comunali, per arrivare a risparmiare fino a 20.350 euro per l'acquisto di una nuova auto elettrica.

Fondi limitati e una "selva" di regole

Purtroppo alcuni di questi incentivi locali hanno fondi limitati e ridotti e rischiano di esaurirsi in brevissimo tempo, come ad esempio a Milano, motivo per cui i "primi arrivati" potranno goderne, mentre gli altri no.

Per aiutare chi vuole districarsi in questa selva di bonus locali, sconti e incentivi con e senza rottamazione abbiamo deciso di fare una guida alle regioni e comuni con incentivi auto, calcolando anche il risparmio massimo che si può ottenere per quattro delle auto più vendute in Italia.

Provincia di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano, come la corregionale provincia di Trento offre incentivi solo per l'acquisto delle auto nuove più pulite, ovvero le elettriche e le ibride plug-in, senza obbligo di rottamazione.

Per le auto a zero emissioni l'incentivo è pari a 4.000 euro e per le ibride plug-in (a benzina e con batteria di almeno 5 kWh) scende a 2.000 euro. Sommando queste cifre agli incentivi statali il risparmio può arrivare fino a 14.750 euro per le EV e 9.250 euro per le PHEV.

Info ufficiali sugli incentivi auto in provincia di Bolzano

Incentivi Bolzano Auto elettriche Auto ibride plug-in - Incentivo 2.000 euro 1.000 euro - Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 1.000 euro - Risparmio 4.000 euro 2.000 euro - Auto nuova Elettrica o elettrica con range extender e batteria di capacità di almeno 15 kWh (CO2 ≤70 g/km)

<50.000 euro IVA esclusa Ibrida plug-in (CO2 ≤70 g/km)

<50.000 euro IVA esclusa - Auto da rottamare No No - Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤60 g/km CO2 >60 g/km e ≤110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 14.750 euro 9.250 euro 4.250 euro

Provincia di Trento

Anche la Provincia Autonoma di Trento offre ai privati un incentivo di 4.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica (o elettrica range extender) e di 2.000 euro per le ibride plug-in, ma a patto che siano alimentate a benzina.

Non è richiesta la rottamazione di una vecchia auto e sommando queste agevolazioni a quelle statali si possono raggiungere i 14.750 euro di risparmio su un'auto elettrica.

Info ufficiali sugli incentivi auto in provincia di Trento

Incentivi Trento Auto elettriche Auto ibride plug-in - Incentivo 4.000 euro 2.000 euro - Risparmio 4.000 euro 2.000 euro - Auto nuova Elettrica a batteria o elettrica con range extender

<50.000 euro IVA esclusa Ibrida plug-in benzina con una capacità di batteria di almeno 5 kWh

<50.000 euro IVA esclusa - Auto da rottamare No No - Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤60 g/km CO2 >60 g/km e ≤110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 14.750 euro 9.250 euro 4.250 euro Citroen C3 1.2 PureTech 83 Live

Scende da 14.100 euro a 9.850 euro

Scende da 14.100 euro a Fiat 500 Hybrid Pop

Scende da 15.350 euro a 11.100 euro

Scende da 15.350 euro a Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 70 CV Natural Power Easy

Scende da 16.250 euro a 12.000 euro

Scende da 16.250 euro a Renault Zoe R110 Life

Scende da 34.100 euro a 19.350 euro

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia la concessione dei contributi regionali è legata alla rottamazione di vecchie auto fino ad euro 4 (benzina o diesel) e prevede 5.000 euro per le auto elettriche e 4.000 euro per le auto ibride di tutti i tipi, quindi anche mild hybrid e full hybrid.

Questa regione è anche l'unica a proporre un incentivo di 3.000 euro per l'acquisto di auto a metano a fronte di una rottamazione. Tutti gli incentivi della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia valgono, caso unico in Italia, sia per l'acquisto di auto nuove che per le km 0 e le auto usate, a patto che siano immatricolate da meno di due anni. Per i residenti il risparmio massimo va quindi da 7.250 a 15.750 euro.

Info ufficiali sugli incentivi auto in Friuli Venezia Giulia

Incentivi Friuli Venezia Giulia Auto elettriche Auto ibride Auto metano bifuel Incentivo 5.000 euro 4.000 euro 3.000 euro Risparmio 5.000 euro 4.000 euro 3.000 euro Auto nuova Elettrica Cilindrata ≤ 4.000 cc ed Euro 6 Cilindrata ≤ 4.000 cc ed Euro 6 Auto da rottamare Benzina o diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 Benzina o diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 Benzina o diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤60 g/km CO2 >60 g/km e ≤110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 15.750 euro 11.250 euro 7.250 euro

Valle d'Aosta

I residenti in Valle d'Aosta hanno a disposizione, oltre agli incentivi statali, gli incentivi locali per chi compra le auto più ecologiche, tipicamente elettriche e ibride plug-in, con limiti di CO2 simili a quelli dell'Ecobonus, ovvero 0-20 g/km e 20-70 g/km.

Per le tutte c'è uno sconto del 25% sul prezzo senza IVA, con un limite di 5.000 euro per le elettriche e 3.000 euro per le plug-in. Questo limite è innalzato rispettivamente fino a 6.000 euro e 3.600 euro se contestualmente viene rottamata un'auto Euro 0, mentre scende un po' per l'usato più recente. Al massimo si può quindi ottenere un risparmio di 16.750 euro.

Info ufficiali sugli incentivi auto in Valle d'Aosta

Incentivi Valle d'Aosta CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤70 g/km - Incentivo 25% della spesa (IVA esclusa) 25% della spesa (IVA esclusa) - Risparmio 6.000 euro 3.600 euro - Auto nuova ≤60.000 euro IVA esclusa ≤60.000 euro IVA esclusa - Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3, 4 Euro 0, 1, 2, 3, 4 - Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 16.750 euro 10.850 euro 4.250 euro

Comune di Milano

Il Comune di Milano è quello che offre i contributi più alti per l'acquisto di nuove auto, anche se il fondo di solo 1 milione di euro basta per poche centinaia di richieste. Ciò non toglie che gli incentivi da 4.000 a 9.600 euro siano molto ghiotti.

A differenza del resto d'Italia Milano propone incentivi anche per le auto "tradizionali", ovvero a benzina, GPL e metano, oltre che ibride. Il record teorico degli incentivi (statali+comunali) tocca così a Milano quota 20.350 euro per un'elettrica.

Info ufficiali sugli incentivi auto di Milano

Incentivi Milano Auto elettriche Auto ibride Benzina, metano, GPL Incentivo 60% del costo (IVA esclusa) 60% del costo (IVA esclusa) 50% del costo (IVA esclusa) Risparmio 9.600 euro 6.000 euro 4.000-5.000 euro Auto nuova ≤50.000 euro IVA esclusa Ibride benzina e diesel

≤50.000 euro IVA esclusa ≤50.000 euro IVA esclusa Auto da rottamare Benzina fino ad Euro 2 incluso; diesel fino ad Euro 5 incluso Benzina fino ad Euro 2 incluso; diesel fino ad Euro 5 incluso Benzina fino ad Euro 2 incluso; diesel fino ad Euro 5 incluso Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 20.350 euro 13.250 euro 8.250-9.250 euro

Comune di Carpi (MO)

Nella lista degli incentivi locali troviamo poi il comune di Carpi, in provincia di Modena, che offre ai suoi residenti 2.000 euro di bonus per l'auto elettrica incrementabili fino a 4.000 euro con rottamazione.

Anche in questo caso l'incentivo comunale è cumulabile con l'incentivo statale, sempre che l'auto elettrica nuova costi meno di 50.000 euro. Al massimo a Carpi si possono risparmiare 14.750 euro.

Info ufficiali sugli incentivi auto di Carpi

Incentivi Carpi Auto elettriche - - Incentivo 4.000 euro - - Risparmio 4.000 euro - - Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa - Auto da rottamare Benzina Euro 0, 1, 2 o diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 - - Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 14.750 euro 7.250 euro 4.250 euro

Comune di Terni e Comune di Narni

Scendendo lungo la nostra penisola a caccia di incentivi auto troviamo l'iniziativa che unisce i comuni di Terni e Narni (TR), in Umbria. Al momento si tratta di una promessa, visto che il bando vero e proprio sarà pubblicato dopo il 10 agosto, ma intanto i cittadini delle due città umbre possono farsi un po' di conti.

Per ora si è parlato di 4.000 euro di incentivo per le auto elettriche e di 3.000 euro per le ibride, ma sembra anche GPL e metano, a fronte di una rottamazione di auto fino ad Euro 4. Risparmio totale teorico: 14.750 euro.

Info ufficiali sugli incentivi auto di Terni e Narni

Incentivi Terni e Narni Auto elettriche Auto ibride Auto a metano e GPL Incentivo 4.000 euro 3.000 euro 3.000 euro ? Risparmio 4.000 euro 3.000 euro 3.000 euro ? Auto nuova Elettrica Ibrida Auto a metano e GPL Auto da rottamare Benzina o diesel Euro 0, Euro 1, 2, 3, 4 Benzina o diesel Euro 0, Euro 1, 2, 3, 4 Benzina o diesel Euro 0, Euro 1, 2, 3, 4 Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 14.750 euro 10.250 euro 7.250 euro ?

Comune dell'Aquila

Solo per i residenti nel centro storico dell'Aquila e frazioni è previsto un incentivo comunale fino a 4.000 euro per l'acquisto di auto elettriche.

Non è necessaria la rottamazione per accedere al bonus comunale che comunque è pari al 30% del costo d'acquisto, con il limite massimo dei citati 4.000 euro. Anche a L'Aquila risparmio massimo fino a 14.750 euro.

Info ufficiali sugli incentivi auto dell'Aquila.

Incentivi L'Aquila Auto elettriche - - Incentivo 30% del costo totale - - Risparmio 4.000 euro - - Auto nuova Elettrica - - Auto da rottamare No - - Incentivi statali CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo senza rottamazione 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio senza rottamazione 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio rottamazione 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 Risparmio massimo 14.750 euro 7.250 euro 4.250 euro

La lista di tutti i modelli che godono degli incentivi 2020 la potete scaricare da qui