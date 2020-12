L’azienda di Mountain View lancia sul Google Play Store un upgrade gratuito dell’applicazione pre-installata Google Automotive Keyboard con l’obiettivo di rendere più semplice e intuitivo l'uso della tastiera virtuale e la sua interazione con i sistemi basati sul sistema operativo Android come Android Auto basati .

La nuova versione dell’applicazione, che è disponibile gratuitamente qui, consente a chi non sta guidando ma è connesso con il sistema multimediale di comporre in modo più veloce e corretto i messaggi o di dettarli a voce.

Nuove funzioni a disposizione

Per facilitare l’utilizzo della nuova app tastiera il team di sviluppatori di Google ha concentrato la propria attenzione su alcune importanti funzioni e novità che garantiscono un’interazione più semplice e piacevole.

Tra queste troviamo la correzione ortografica per la scrittura a mano, l’abilitazione dei bordi della tastiera per i tablet, il miglioramento della latenza ed il supporto per il suggerimento alla parola successiva.

Un piccolo upgrade

Queste nuove features si vanno ad aggiungere a quelle presenti nella versione base dell’applicazione disponibile sui cellulari Android come l’interazione rapida con Google traduttore, la digitazione multilingue senza dover cambiare l’idioma manualmente, la digitazione a scorrimento e la possibilità di inviare emoji e GIF facilmente disponibili grazie a motori di ricerca appositi.