ACI Space dell’Automobile Club d’Italia è un’app piuttosto ricca di funzionalità che, di base, permette di avere le proprie auto, e non solo, sotto controllo su vari aspetti.

Fra le sue funzioni, di cui abbiamo parlato in precedenza in questo articolo, sono particolarmente utili le opzioni di promemoria con cui poter tenere d’occhio un mucchio di scadenze da ricordare.

Cos’è ACI Space

Parliamo di un’applicazione gratuita, funzionante su smartphone Android e iPhone, e scaricabile rispettivamente dal Google Play Store e dall’App Store.

In breve, raccoglie in un’unica app le funzioni del sito dell’Automobile Club d’Italia: dalla ricerca dei parcheggi ai soccorsi, passando per le informazioni su auto e moto ottenibili col numero di targa, e altro ancora.

Inserendo le credenziali del sito web, o registrandosi direttamente in-app, l’utente ha a disposizione così una serie di servizi e informazioni utili, fra cui la possibilità di tenere sotto controllo varie faccende.

Come controllare il bollo

Accedendo alla sezione “MyCar” dell’applicazione dopo aver effettuato il login con le credenziali ACI, l’utente si ritrova in vetrina le schede dei propri veicoli contenenti varie informazioni.

Fra queste, toccando l’icona “Bollo” è possibile conoscere la data di scadenza, i giorni rimanenti entro cui saldare il pagamento senza penali, e l’opzione per pagare il bollo dalla pagina dedicata dell’Automobile Club d’Italia.

Volendo, ACI Space permette inoltre di aggiungere un veicolo non registrato da tenere sotto controllo. Per farlo basta pigiare dalla medesima pagina “Altri veicoli” e inserire il numero di targa dell’auto o della moto.

Promemoria e scadenze

Per un maggior controllo delle scadenze, ACI Space riserva tuttavia una sezione intera ai promemoria, “Memo”, accessibile dal menù principale. Nella relativa dashboard l’utente ha così una chiara visuale delle prossime scadenze in ordine di tempo e delle ultime notifiche.

Per aggiungere un nuovo promemoria (per la patente, la carta d’identità, il passaporto, la revisione, il bollo, l’assicurazione, la licenza sportiva ACI, la tessera del club o quella sanitaria) basta toccare “Tutte le scadenze” e pigiare l’icona “+”.

Una volta selezionata la tipologia di scadenza, ACI Space invita a inserire le informazioni relative, le note e a scegliere le modalità di avviso con sui si desidera essere successivamente avvertiti. Tutto qua.

Impostazioni delle notifiche

L’app ACI Space, per poter avvisare l’utente di un promemoria registrato, necessita tuttavia del permesso per accedere alla funzione di notifica dello smartphone, questione che può essere gestita fondamentalmente in due modi.

L'applicazione può chiedere all’utente tale autorizzazione al primo avvio dopo la prima installazione. Altrimenti, è necessario accedere alle impostazioni dello smartphone, selezionare la sezione riservata alle app, e da lì gestire le autorizzazioni relative alle notifiche di ACI Space.