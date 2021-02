In caso d’incidente, o laddove sia necessario sporgere una denuncia in seguito alla scoperta di un danno a un proprio veicolo (ma non solo), Claider viene in nostro aiuto.

L’app permette di compilare e inviare dichiarazioni convalidate in digitale facendo da tramite fra assicurato e assicuratore. L’obiettivo? Snellire e velocizzare l’intero processo di denuncia.

Cos’è e a che serve

L’idea di digitalizzazione da cui nasce è la stessa di Assisto per il CID, applicazioni, entrambe, che permettono di sbrigare pratiche direttamente dallo smartphone, Android o iPhone che sia.

Claider è un’app completamente gratuita, italiana e indipendente dalle compagnie assicurative, utile per chi guida un’auto e necessita di un “ponte tecnologico” col proprio assicuratore, ma proficua anche per altre situazioni, in Italia o all’estero che sia.

Perdite d’acqua in casa, danni in azienda, bagagli smarriti; sono oltre 140 gli scenari previsti coi quali l’applicazione è in grado di interagire, supportando l’utente nella compilazione della denuncia con descrizioni, foto, documenti, informazioni sulla geolocalizzazione e via dicendo.

Come funziona Claider

Prima cosa da fare per potersi servire di Claider è registrarsi ed effettuare il login, quindi inserire nell’app i dati richiesti relativi alle proprie polizze.

Fatto questo, l’app è già pronta a supportare l’utente in caso di necessità, sia che si tratti di una denuncia o di un’emergenza; basta infatti toccare i pulsanti “denuncia danno” (e seguire le indicazioni a schermo) o “emergenza” (per ottenere il numero dei carabinieri, dell’ambulanza o del carro attrezzi).

La barra in alto di Claider è invece riservata alle scorciatoie per ottenere le informazioni sul trattamento della privacy dell’app (a sinistra) e alla guida d'uso (sulla destra). Per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi, vi consigliamo tuttavia di dare un’occhiata al sito web ufficiale (qui).

Compilare una denuncia di incidente

Al momento di compilare una denuncia di incidente fra veicoli, l’utente viene supportato passo-passo dall’app che lo guida nella procedura di redazione. Il primo passo consiste nella selezione del danno fra varie categorie preimpostate.

A questo segue la richiesta di informazioni sul momento e sul luogo in cui è avvenuto l’incidente, sui dati relativi al proprio veicolo, all’anagrafica del dichiarante e dell’eventuale parte coinvolta, fino ad arrivare al disegno del sinistro, alle parti danneggiate, alle note conclusive, al caricamento di allegati e all’invio della nota finale.

Tutte i passaggi necessari sono spiegati e presentati in maniera molto chiara dall’app Claider, con lo scopo di permettere a chiunque di completare il tutto senza particolari problemi e, soprattutto, senza troppe perdite di tempo.