In alcune situazioni d’emergenza, quando l’auto è in panne o serve assistenza medica ad esempio, anche un’app per smartphone come ACI Space può far comodo per chiamare i soccorsi.

La funzionalità dedicata è semplice da utilizzare, e permette a chiunque di servirsi dell’assistenza ACI in modo diretto e immediato. Ecco tutto quello che c’è da sapere a tal riguardo.

Le funzioni SOS di ACI Space

Fra le tante funzioni di ACI Space, oltre a quelle per il controllo delle scadenze dell’auto, giocano un ruolo di primo piano le opzioni dedicate all’assistenza e ai soccorsi per i soci del club ACI.

Si trovano nella sezione SOS della schermata principale dell’app, disponibile per smartphone Android e iPhone, e scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store, rispettivamente.

In breve, ACI Space permette di chiedere soccorso stradale (per la propria auto o per il veicolo su cui si viaggia), soccorso medico (per esigenze di un medico in loco, informazioni sanitarie o consigli medici) e soccorso a domicilio per interventi di vario genere (da fabbri, falegnami, idraulici o elettricisti ad esempio).

Richiedere un intervento di soccorso stradale

In caso d’incidente, di gomme a terra, o di inconvenienti meccanici, per chiamare i soccorsi attraverso ACI Space occorre accedere alla sezione SOS suddetta e toccare l’icona “Soccorso stradale”.

L’app a questo punto rileverà la posizione dell’utente tramite i dati GPS (serve quindi la geolocalizzazione attiva sullo smartphone), ma in caso di problemi è pur sempre possibile spostare a piacimento il puntatore per indicare in maniera più accurata la posizione effettiva in cui ci si trova.

Fatto questo, non resta che toccare su “Conferma”, quindi su “Invia dati” dopo aver completato le informazioni richieste dall’app: la targa per la quale si richiede il soccorso, l'identificativo della tessera ACI e il numero di cellulare al quale si desidera essere ricontattati.

Informazioni, costi e opzioni extra

Prima di inviare i dati per una richiesta di soccorso, l’utente può scegliere inoltre se attivare il servizio SOS per sordi, una funzione extra che permette di essere contattati tramite SMS.

Lato costi e servizi, le opzioni di soccorso sono gratuite a seconda della tipologia di tessera ACI acquistata: si va dai 35 euro della Club con un solo intervento di soccorso stradale l’anno, in Italia e solo sull’auto su cui si viaggia, alla Gold, che costa 99 euro, e fornisce un pacchetto completo con tutti i servizi di cui sopra.

Per iscriversi o per maggiori informazioni su costi, modalità e servizi offerti dall’ACI e usufruibili tramite l’app, consigliamo di consultare la pagina dedicata del sito web ufficiale dell’ente o la sezione Club di ACI Space.