Google Maps, il servizio internet e app che da oltre 15 anni permette agli utenti di cercare luoghi e di farsi guidare a destinazione, in auto ma non solo, continua a evolversi con ritocchi estetici e nuove funzioni.

Anche per chi guida, nelle ultime settimane, sono state annunciate varie chicche piuttosto interessanti, alcune già disponibili sull’applicazione, altre in arrivo prossimamente. Scopriamole insieme.

Modalità scura, bussola e passaggi a livello

Attesa da molti, per quanto si tratti di una mera appendice estetica, la modalità scura è disponibile sull'app Google Maps, attivabile dal menù delle impostazioni selezionando la sezione “Tema”.

Da alcune settimane è tornata inoltre la bussola, rimossa tempo fa principalmente a causa di problemi legati all’affidabilità, ma ora di nuovo utilizzabile sia quando si consulta la mappa, sia durante la navigazione, toccando l’icona dedicata posta sulla colonna di destra.

Per quanto riguarda proprio la funzione di navigazione, è piuttosto utile per ottenere una stima temporale più precisa l’implementazione dei possibili rallentamenti causati dai passaggi a livello, informazione non ancora disponibile, ma che sarà rappresentata da un’icona dedicata.

Nuove informazioni e funzioni IA

Attraverso l’IA, Google ha in mente di implementare varie funzioni utili come la navigazione in realtà aumentata al chiuso tramite l'opzione Live View, comoda per orientarsi meglio negli aeroporti, nelle stazioni o nei centri commerciali (per ora è in fase di test in alcune città statunitensi).

Per ridurre l’impatto ambientale, Google sta pensando inoltre di implementare su Maps una funzione “ecologica” che permetterà di consigliare come primo risultato il percorso col minore impatto sulle emissioni di anidride carbonica, chiaro, a patto che il tempo di percorrenza stimato sia analogo agli altri itinerari.

Ultime, ma non per importanza, le nuove informazioni integrate nell'app Google Maps: le previsioni meteorologiche e i dettagli sulla qualità dell’aria, dati che arriveranno tuttavia nei prossimi mesi assieme a una nuova finestra di dialogo più ordinata dalla quale scegliere il mezzo di trasporto preferito per raggiungere una destinazione.