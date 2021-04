Può anche darsi che un giorno non lontano smetteremo di giudicare le auto da quanto sono veloci e a contare sarà soltanto l'autonomia, ma fino ad allora, ci godiamo ancora qualche classifica alla vecchia maniera, basata sul più classico dei dati ad effetto, lo scatto da fermo fino ai tradizionali 100 km/h.

Una sfida che non esclude le elettriche, anzi, ne vede ben due in posizioni di riguardo visto che rientrano nella ristretta cerchia delle auto capaci di stare al di sotto della soglia dei 3 secondi. Le dieci che potete vedere qui sotto sono tutte auto stradali, attualmente a listino e non si tratta di versioni speciali in serie limitata, ma di modelli prodotti in serie, sebbene qualcuno decisamente esclusivo. E alcune di loro, nel corso di test indipendenti effettuati da enti o riviste specializzate, hanno spuntato tempi lievemente migliori rispetto a quelli dichiarati dalla Casa stessa.

La top 10

Bugatti Chiron

Difficile superare la soglia dei due secondi e mezzo, ma la hypercar francese sviluppata sotto il Gruppo Volkswagen ci è riuscita, anche se il suo principale obiettivo è il primato nella velocità di punta. La Chiron è dotata di un cambio doppia frizione a 7 rapporti e di trazione integrale, ma anche di una sofisticata aerodinamica attiva. Per completezza, raggiunge i 200 km/h in poco più di 6 secondi e i 300 in appena 13,1 secondi. Dati ancora più impressionanti.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 8.0 W16 con 4 turbo 1.500 CV 1.600 Nm 1.995 kg 1,33 kg/CV 420 km/h 2,4 secondi

Porsche 911 Turbo S

Se questa fosse una "all time table", o anche solo una classifica che abbraccia gli ultimi 10 anni, ci sarebbero dentro almeno tre generazioni di 911 Turbo S e un paio di GT2 RS perché ciascuna nuova serie del mito di Stoccarda alza l'asticella delle tecnologie in modo quasi fantascientifico e rosicchia un sempre più sudato secondo alla precedente. L'attuale 992 dichiara in realtà 2,7 secondi, con cambio doppia frizione PDK e Pack Sport Chrono, ma è stata cronometrata a 2 decimi in meno. Più veloce di una 918 Spyder...

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 3.8 boxer con 2 turbo 650 CV 800 Nm 1.640 kg 2,52 kg/CV 330 km/h 2,5 secondi (dich 2,7)

Lamborghini Huracan Evo

Dopo il restyling del 2018, che ha dato origine alla nuova serie Evo, la V10 di Sant'Agata Bolognese ha beneficiato di un upgrade tecnico generale che le ha permesso di eguagliare le prestazioni della precedente versione Performante. Anche in questo caso, sulla carta l'accelerazione dichiarata sarebbe di 2,9 secondi, ma test indipendenti ne hanno rilevati addirittura 2,6.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 5.2 V10 aspirato 640 CV 601 Nm 1,408 kg 2,2 kg/CV 325 km/h 2,6 secondi (dich. 2,9)

Porsche Taycan Turbo S

Le hypercar elettriche iniziano a spuntare come funghi e abbiamo già notizie di bolidi con 4 motori capaci di sviluppare oltre 1.000 CV, ma tra le auto di serie il primato per ora spetta alla berlina sportiva a batteria di Porsche, che nella sua versione top con due motori e batteria da 93 kWh strappa numeri mozzafiato, dichiarando 2,6 secondi nello 0-60 miglia orarie (97 km/h) che però a quanto pare avrebbe raggiunto anche nella prova dello 0-100 km/h. Certo, le manca un po' il sound prodotto da qualche coppia di cilindri...

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 2 elettrici 761 CV 1.050 Nm 2.295 3 kg/CV 260 km/h 2,6 secondi (dich. 2,8)

McLaren 720S

Forse la migliore espressione dell'esperienza McLaren, superata soltanto da vetture più estreme come la sua derivata 765LT, una variante più "track oriented" e la supercar ibrida P1, entrambe accreditate di 2,8 secondi. Ebbene, all'atto pratico la 720S si sarebbe rivelata un secondo più veloce di entrambe, anche se c'è da aspettarsi che la 765LT, più potente e più leggera, possa a sua volta riprendersi il titolo, quando sarà messa alla prova nelle stesse condizioni. Inoltre, è una delle pochissime in questa rassegna a non avere la trazione integrale, che nello scatto da fermi rappresenta un aiuto notevole.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 4.0 V8 con 2 turbo 720 CV 770 Nm 1.437 kg 2 kg/CV 341 km/h 2,7 secondi (dich. 2,9)

Audi R8 V10 Performance

Parente della Lamborghini Huracan come la precedente lo era della Gallardo, la Audi R8 è leggermente meno spinta della cugina italiana, tanto che in teoria starebbe leggermente al di sopra dei 3 secondi. La variante più spinta, che dopo il restyling ha cambiato nome da Plus a Performance, ha però superato se stessa riscendo a farsi cronometrare ben tre decimi più veloce.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 5.2 V10 aspirato 620 CV 580 Nm 1.670 kg 2,7 kg/CV 331 km/h 2,8 secondi (dich. 3,1)

BMW M5 Competition

Non ci sono molte berline in questa classifica e soprattutto, quasi nessuna con motore tradizionale: l'unica è lei, la versione più potente e veloce della BMW M5 di ultima generazione. Il dato dichiarato dalla Casa, 3,1 sarebbe già stratosferico considerando che è tra le poche a poter scattare in meno di 4 secondi con 5 persone a bordo, ma in condizioni ideali ce l'ha fatta in 2,9. E non è finita, perché a marzo è entrata in produzione la M5 CS, con una manciata di CV in più e qualche altro kg in meno, che promette di scalare la classifica.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 4.4 V8 con 2 turbo 625 CV 750 Nm 1.895 kg 3 kg/CV 250 (autolimitata) 2,9 secondi (dich. 3,1)

Ferrari F8 Tributo

Non stupisce certo il fatto di trovare una berlinetta di Maranello nel prestigioso "club dei 3 secondi", anzi, potremmo domandarci come mai non l'abbiamo incontrata prima. Ebbene, dopo la McLaren 720S, con la quale ha molti elementi in comune compresa la potenza, la F8 Tributo è la seconda "scattista" di questa classifica a sola trazione posteriore.

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 3.9 V8 con 2 turbo 720 CV 770 Nm 1.435 kg 2 kg/CV 340 km/h 2,9 secondi

Tesla Model S Performance

Tesla ha rivoluzionato senza dubbio il mondo dell'auto, rendendo la mobilità elettrica una realtà e dimostrando che le vetture a batteria non erano solo fatte per non inquinare ma potevano anche essere lussuose e performanti: l'ammiraglia Model S, rivale diretta della Porsche Taycan, ha spuntato lo scatto-record nella versione Performance utilizzando la modalità di marcia Ludicrous+. E la nuova Plaid in arrivo entro l'anno, spinta da tre motori, promette di infrangere tutti i record scendendo, pare, addirittura a poco più di 2 secondi...

Motore Potenza max Coppia max Peso Peso/potenza Velocità max Acc. 0-100 2 elettrici n.d. 967 2.307 kg n.d. 261 km/h 2,9 secondi

Chevrolet Corvette Stingray Z51

Il mito americano ha cambiato tutto per poter essere ancora più veloce: si può sintetizzare così la trasformazione vissuta dalla Corvette, che con l'ottava generazione ha sconvolto l'impostazione, spostando il motore dal cofano anteriore a quello posteriore e puntando all'Olimpo delle supercar. Nel rispetto della tradizione, visto che a spingerla resta il fidato V8 aspirato da 6,2 litri, abbinato alla trazione posteriore e ad un cambio doppia frizione a 8 rapporti firmato Tremec, che con lo scarico sportivo di serie supera i 500 CV.

Con il pacchetto performance Z51 dichiara 2,9 nel test americano dello 0-60 miglia orarie, che sono però 97 km/h. Tuttavia, messa alla prova da una rivista europea, ha fatto segnare lo stesso tempo nello 0-100 km/h.