Amazon Music, l’app di streaming musicale di casa Bezos, da alcune settimane ha lanciato una nuova funzionalità pensata per chi guida auto e veicoli sprovvisti di sistemi come Android Auto o Apple CarPlay.

La “Modalità Auto”, così si chiama questa nuova soluzione, fa sì che l’utente possa gestire la riproduzione musicale e multimediale dell’applicazione con maggior facilità e senza troppe distrazioni. Ecco come.

Cos'è la Modalità Auto di Amazon Music

Nasce sulla falsariga di soluzioni quali Android Auto per i telefoni o la neonata, nonché omonima, modalità Auto di Google Assistant legata a Google Maps, questa funzionalità di Amazon Music, una soluzione disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

In sostanza, come queste ultime, si tratta di una versione semplificata dell’interfaccia dell’applicazione, con icone, scorciatoie e comandi per controllare la riproduzione musicale più grandi e accessibili del solito.

Dunque, è evidente che tale Modalità Auto torni utile laddove manchi un sistema di infotainment dedicato con cui gestire la musica e l’intrattenimento multimediale, gestione che, laddove consentito dalla legge, è in tal modo semplificata.

Come si usa

Una volta attivata, toccando l’icona dell’ingranaggio in alto a destra e pigiando su Modalità Auto, si accede direttamente all’interfaccia, con in primo piano il brano in ascolto, i comandi di riproduzione e, subito sotto, alcune playlist, album e stazioni preimpostati, posti in una lista sfogliabile in verticale.

Per il resto, c’è da sottolineare che l’icona in alto a sinistra col simbolo barrato dell’auto serve a chiudere la Modalità Auto per tornare all’interfaccia consueta di Amazon Music; mentre in basso a sinistra, il pulsante Alexa permette di attivare e utilizzare l’assistente vocale.

Come personalizzarla

Volendo, l’utente può personalizzare alcuni aspetti della Modalità Auto di Amazon Music dal menù delle impostazioni, accessibile dall’icona dell’ingranaggio cui accennavamo poc’anzi.

C’è una sezione dedicata a tale funzionalità dove scegliere se mostrare o meno nell’interfaccia standard il pulsante per attivare la Modalità Auto, o avviare quest'ultima automaticamente quando l’app si connette all’auto tramite Bluetooth.

È possibile anche decidere se mantenere lo schermo attivo quando tale opzione è in funzione, anche solo per usufruire della funzionalità Hands-Free con Alexa, che permette di gestire la riproduzione musicale coi comandi vocali.