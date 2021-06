Un'albero, una macchina (elettrificata). Per ogni vettura elettrificata Arval, la società di noleggio a lungo termine del gruppo BNP-Paribas, pianterà un albero nello stesso Paese in cui il veicolo verrà consegnato. Entro la fine del 2025 Arval punta a piantumare più di 500.000 alberi, proprio perché nei suoi progetti c'è quello di avere mezzo milione di veicoli elettrificati nella flotta (il 25% del totale).

Tra gli obiettivi al 2025 di Arval c'è anche quello di una riduzione del 30% delle emissioni di C0 2 rispetto al 2020 e l'impegno a confermarsi come una società a impatto zero. L'iniziativa "Un veicolo elettrificato uguale un albero piantato" viene lanciata in occasione della giornata mondiale dell'ambiente - sabato prossimo 5 giugno - in otto dei Paesi in cui Arval è presente: Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito.

Entro la fine di quest'anno Arval stima la piantumazione di più di 70.000 alberi ed entro il 2022 è previsto l'allargamento dell'iniziativa a tutti i Paesi nei quali la società francese è presente.

In Italia è già iniziato

Per l'Italia, Arval ha scelto la foresta di San Godenzo (in provincia di Arezzo) come luogo da supportare con la piantumazione, in un totale di 22 lotti di terreno. All'interno di questa foresta vivono 48 varietà di alberi e oltre 1.000 erbacee, ed è proprio la biodiversità del luogo che l'ha resa punto centrale dell'iniziativa per il Bel Paese.

Ad oggi sono già stati piantati 5.175 alberi nella foresta di San Godenzo, pari al numero di vetture elettrificate - tra full-hybrid, plug-in hybrid e full-electric - consegnate da Arval in Italia nel primo trimestre 2021. La lista di benefici per l'ambiente (ma non solo) nati da queste piantumazioni è più corposa di quanto ci si possa aspettare:

776 tonnellate di C0 2 immagazzinate

immagazzinate 15.525 nuovi habitat per gli animali selvatici

20.700 mesi (circa 1.725 anni) di ossigeno generati

5.175 ore di lavoro prodotte

Oltre a questo, sono in corso anche delle operazioni generali di silvicoltura, per convertire la foresta di San Godenzo in un bosco d'alto fusto, stratificato e perenne. Dopo gli interventi di diradamento e potatura - che si concluderanno fra il 2022 e il 2023 - il luogo si arricchirà di nuove specie sia animali che vegetali.

Se i risultati registrati in Italia con "appena" 5.000 alberi dimostrano già quanto siano grandi i benefici per l'ambiente, i risultati che si potrebbero ottenere ad iniziativa completata con la piantumazione di tutti i 500.000 alberi sono a dir poco ingenti: