Di nuovo al volante, di nuovo in viaggio. Dopo aver trascorso tanti mesi bloccati in casa, finalmente possiamo tornare a scoprire le bellezze dell’Italia. E, grazie all’evoluzione delle auto elettriche, possiamo farlo anche ad emissioni zero. Ecco gli ingredienti principali alla base delle nostre 20 idee per viaggiare in auto elettrica.

Una guida completa

Per accompagnarvi nel viaggio e nella scoperta di perle nascoste, InsideEVs.it e Lonely Planet hanno elaborato 20 itinerari per il weekend. Si tratta di una serie di fughe dalla realtà cittadina per vedere da vicino paesaggi nuovi e insospettabilmente vicini. Per raggiungerli e per tornare a casa, infatti, ci si può affidare tranquillamente anche al proprio veicolo elettrico.

Abbiamo pensato anche a chi desidera trascorre un fine settimana più lungo, sempre senza lo stress di dover ricercare un punto di ricarica. Nella nostra guida, infatti, vi forniamo utili consigli su dove trovare le colonnine per aiutarvi in una completa pianificazione del viaggio.

In gita per “staccare la spina”

Sono 20 i percorsi consigliati e realizzati in collaborazione con Kia e Repower equamente divisi tra chi parte da Milano e chi ha come base Roma. Dalla gita giornaliera al fine settimana fuori porta, gli itinerari comprendono anche indicazioni su dove fermarsi per mangiare e dormire.

Manca qualcosa? No, neanche la colonna sonora del viaggio. A ogni percorso, infatti, è abbinata una playlist Spotity di InsideEVs Italia.

Naturalmente tutti i consigli sono validi anche per chi viaggia con un’auto ibrida o con motore termico. A tal proposito, può tornare utile un “memo” sul tagliando auto e su quali controlli fare prima delle vacanze.

Ecco i percorsi: