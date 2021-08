L’immediata conseguenza del rivitalizzato viavai agostano di auto e altri veicoli, se sommato ai cantieri stradali, alle auto in panne o, malauguratamente, agli incidenti, è il traffico, lo spauracchio di chiunque si stia preparando a viaggiare in auto sulle autostrade italiane.

Al giorno d’oggi di strumenti utili, non dico per evitare, ma quantomeno per ridurre i rischi d’incappare nei consueti imbottigliamenti, ce ne sono a bizzeffe, sempre a portata di mano perché disponibili su smartphone. Ecco qualche soluzione da prendere in considerazione.

Le app specifiche per evitare il traffico

Saltare le code durante i viaggi in auto in periodi d’alta stagione è un’esigenza comune che, spesso e volentieri, può essere soddisfatta attraverso determinate app specifiche nate proprio per evitare il traffico.

È questo il caso di soluzioni per smartphone Android come “Info Traffico” e “Mappe del traffico”, due strumenti dedicati a questo scopo che forniscono all'utente istantanee sempre aggiornate, in tempo reale o comunque entro brevi intervalli di tempo.

Molto utili a tal proposito anche app come VAI di ANAS o la funzione dedicata al traffico di My Way di Autostrade per l’Italia. La prima, oltre a mostrare gli aggiornamenti sul traffico di Google, permette di consultare agevolmente i principali problemi ed eventi rilevati su strada (incidenti, rallentamenti, strade chiuse, lavori in corso, eccetera); la seconda, tramite le funzioni “Tempi di percorrenza” e “Previsioni di chiusura”, fornisce varie informazioni utili a chi viaggia in auto.

Info traffico: download per Android

Mappe del traffico: download per Android

VAI: download per Android e iPhone

My Way: download per Android e iPhone

Le funzioni anti-traffico dei navigatori

Evitare il traffico senza un’app specifica che segnali dove sono previsti ingorghi e rallentamenti è tuttavia possibile anche con le app di navigazione, solitamente piuttosto aggiornate e funzionali almeno al pari delle suddette. Pressoché tutte, se utilizzate con la connessione dati attiva, permettono infatti di rimanere al corrente qualora nel percorso previsto ci sia qualche problema, proponendo di conseguenza delle strade alternative tramite notifica.

Che si tratti di Google Maps, di Apple Mappe, di Waze, di ViaMichelin o di HERE WeGo, ad esempio, il discorso è molto simile: la situazione del traffico stradale è visibile sia a navigazione avviata, sia consultando semplicemente la mappa, attivando le opzioni specifiche dedicate.

Poniamo di voler usare Google Maps. Per controllare lo stato del traffico attuale basta aprire la finestra che permette di scegliere tipo e dettagli della mappa, quindi selezionare “Traffico”.

Altrimenti, molto utile in caso di viaggi in auto la funzione che permette di avere una stima dei tempi di percorrenza di uno spostamento impostando ora di partenza o di arrivo dalle opzioni aggiuntive, opzioni accessibili dall’icona a tre puntini dell’anteprima di navigazione.

Passando a Waze invece da poco è stata implementata una funzionalità che mostra differenti itinerari da seguire, con quello suggerito evidenziato e la spiegazione del perché il navigatore social ha scelto proprio quello.

Google Maps: download per Android e iPhone

Waze: download per Android e iPhone

ViaMichelin: download per Android e iPhone

HERE WeGo: download per Android e iPhone