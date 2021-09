A margine della presentazione degli iPhone 13, di Watch 7 e dei nuovi iPad, Apple si è finalmente sbottonata anche su quel che riguarda il rilascio del tanto atteso aggiornamento software: iOS 15 e declinazioni varie.

Dopo mesi di prove è dunque ormai pronto al debutto anche l’update annunciato lo scorso giugno, aggiornamento ricco di novità interessanti anche per chi guida l’auto. Eccole tutte, tempistiche di rilascio comprese.

Le novità di iOS 15 per chi guida l’auto

Ne avevamo parlato già in un articolo dedicato all’indomani dell’Apple WorldWide Developers Conference, evento in cui la casa di Cupertino presentò iOS 15 al grande pubblico, rilasciandone la versione beta per sviluppatori e smanettoni.

Ora che la versione stabile è pressoché pronta, significa innanzitutto che diventano di dominio pubblico le nuove funzioni dell’app Wallet relative alle chiavi dell’auto, e le novità dell’app Mappe, disponibili sia su iPhone che su Apple CarPlay.

A proposito proprio di quest'ultimo, iOS 15 introduce inoltre la funzione "Annuncia messaggi", fruibile tramite Siri non appena li si ricevono senza toccare e fare alcunché, e la modalità "Driving Focus", per attivare le risposte automatiche ai messaggi e alle chiamate quando l'iPhone rileva che l'utente è alla guida (cioè in caso di connessione Bluetooth o quando CarPlay è attivo). Per ulteriori informazioni, ecco il nostro approfondimento dedicato.

La chiave dell’auto è l’iPhone

Già disponibile da tempo tramite tecnologia NFC, la funzione che permette di mettere in comunicazione, su brevi distanze, l’iPhone e l’auto si aggiorna implementando una nuova tecnologia di trasmissione wireless a corto raggio: la UWB (Ultra Wideband).

Si tratta di un sistema che, utilizzando impulsi di energia a radiofrequenza di breve durata, permette di aprire e far partire l’auto senza il bisogno di estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa, funzione che, come al solito, deve necessariamente essere supportata dalle case automobilistiche.

Quello che serve è un iPhone della serie 11, 12 o 13, un’auto compatibile e una semplice configurazione della funzione sullo smartphone: basta aggiungere la propria chiave digitale nell’app Wallet (qui per saperne di più).

Le novità di Mappe

Decisamente più appetibili le novità dell’app Apple Mappe che, già da qualche giorno ha iniziato a presentarsi con vari dati aggiuntivi, annunciati anch’essi in occasione della presentazione giugnina di iOS 15.

Le mappe, sia su iPhone che su CarPlay implementano nuovi servizi, funzionalità e dettagli quali gli autovelox, i semafori, le aree più trafficate entro una visione più completa e tridimensionale di strade, edifici, centri commerciali, parchi e aeroporti.

Per quel che riguarda la navigazione, le indicazioni vocali ora risultano più naturali grazie al Siri Natural Language Guidance, un metodo che, in sostanza, fornisce suggerimenti vocali meno robotici. Ma è altrettanto apprezzabile anche la funzione “Indicazioni per scegliere la corsia”, per ottenere indicazioni di svolta più precise consigliando in anticipo quale corsia seguire in base al proprio percorso.

Fra le altre cose, c’è da riportare inoltre “Guardati intorno” per dare un’occhiata a un luogo tramite immagini interattive, le funzioni per segnalare problemi o pericoli sulla strada tramite Siri, per condividere l’orario di arrivo con familiari e colleghi, le mappe indoor per aeroporti e centri commerciali, le Guide, e tanto altro ancora.

Quando arriva iOS 15?

Se per queste ultime novità dell’app Mappe non c’è da aspettare, visto che Apple ne ha annunciato il rilascio già qualche giorno fa, per l’aggiornamento stabile di iOS 15 è necessario pazientare fino a lunedì 20 settembre, giorno nel quale è previsto il rilascio pubblico, anche in Italia.

A seguire, tutti i modelli compatibili con questa nuova versione: iPhone 6s e 6s Plus, iPhone SE 1a gen, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, iPhone XS e XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max, iPhone SE 2a gen e iPod Touch 7a gen.