Sono passate un paio di settimane ormai dall’entrata in vigore dell’obbligo relativo al montaggio delle gomme invernali, o quantomeno di equipaggiarsi con una dotazione appropriata, per poter circolare liberamente sulla maggior parte delle strade italiane.

Il mese di tolleranza previsto dalla legge permette ancora oggi, fino al 15 dicembre, e di conseguenza anche dopo la scadenza dell’obbligo in primavera, quindi entro il 15 maggio, di correre ai ripari. In questo caso, ma non soltanto, può tornare utile ad esempio un'app per smartphone come Tire Size Calculator. Scopriamo come e perché.

Cos’è e a che serve Tire Size Calculator

È una delle app consigliate per scegliere le gomme invernali giuste, in particolare, per verificarne la compatibilità con la propria auto. Si può scaricare gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store, che significa che è installabile sia su smartphone e dispositivi Android che su iPhone (link al download in fondo all’articolo).

Tire Size Calculator, di base, permette di controllare la compatibilità di un nuovo set di cerchi con un’auto specifica, in questo caso, nell’eventualità si avesse intenzione di acquistare un set di ruote con gomme invernali, magari con diametri inferiori al solito, da alternare con quello riservato alla bella stagione.

Dovrebbe essere già palese a questo punto che l’app è rivolta principalmente a quella ristretta cerchia di utenti che predilige il fai da te, che desidera studiare personalmente i cambiamenti, le possibilità e le differenze che comportano tali operazioni, oltre alla mera compatibilità.

Come funziona l’app

Tire Size Calculator è molto semplice da usare, nonostante al momento non sia tradotta in lingua italiana. Si presenta con un’interfaccia utente molto curata graficamente e intuitiva da navigare, con la schermata principale in cui confrontare gomme e cerchi, e un menù laterale.

È quest’ultima la sede in cui l’utente può gestire le impostazioni, principalmente le unità di misura, consultare alcune informazioni di base relative al funzionamento dell’app o fare una donazione per supportare l’app.

Come si usa

Impostate le unità di misura e compreso il funzionamento di base, per usare Tire Size Calculator bisogna prima di tutto impostare le dimensioni relative al proprio set di ruote (cerchi e pneumatici) inserendone la larghezza, il profilo e il diametro, oltre a quelle relative ai dischi: offset e larghezza.

A questo punto, recuperate le specifiche relative al nuovo set che si desidera montare sulla propria auto, basta inserirle con uno swipe laterale nella schermata dedicata al fianco per ottenerne un parallelo con il set corrente, parallelo corredato di diverse informazioni utili relative non solo alla compatibilità.