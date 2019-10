E’ atteso per la seconda metà del 2020 l’esordio della nuova Subaru Levorg, wagon di lunghezza media strettamente “imparentata” con la berlina a 5 porte Impreza.

Ad anticipare la nuova famigliare giapponese è il prototipo Levorg Prototype, mostrato oggi al Salone di Tokyo, che dà un’idea molto verosimile di come sarà la seconda generazione dell’auto, rivale delle Opel Astra Sports Tourer, Peugeot 308 SW e Renault Megane Sporter fra le wagon lunghe circa 4,70 metri.

Anche l'auto definitiva avrà la "presa"?

La Levorg Prototype ha un aspetto più deciso e muscoloso dell’auto in vendita, grazie a dettagli come la pronunciata mascherina anteriore, i passaruota ben marcati ed i paraurti ricchi di rientranze, che fanno un’idea di grinta e velocità. Non per altro Subaru ha definito con il termine inglese bolder, ovvero “più audace”, lo stile della nuova wagon.

L’aspetto della Levorg Prototype dovrebbe avvicinarsi molto a quello dell’auto definitiva, anche se alcuni dettagli potrebbero cambiare. Fra questi il cofano anteriore: la presa d’aria è sinonimo di sportività e richiama le auto da rally, sport in cui la casa giapponese ha una lunga tradizione, ma Subaru l’ha eliminata pochi mesi fa dalla Levorg oggi in vendita spiegando che i clienti vogliono un’auto dal look meno appariscente.

Nuovo motore e più tecnologia

La Levorg Prototype porta all’esordio la nuova generazione del sistema di sicurezza EyeSight, composto da quattro radar nei paraurti anteriore e posteriore che fanno da visori per gli aiuti alla guida: stando a quanto annunciato da Subaru, il nuovo EyeSight migliora l’efficacia della frenata automatica, che entra in funzione anche a bassa velocità e quando si svolta.

Fra le novità della Subaru Levorg Prototype ci sono anche i sensori di bordo della Michibiki, che si interfacciano con il navigatore satellitare e riducono automaticamente la velocità dell’auto prima di un incrocio. Il prototipo è dotato inoltre di nuovo motore benzina di 1.8 litri, sempre con architettura boxer dei 4 cilindri ma con il turbo.