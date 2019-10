Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato che la nuova Honda Jazz (ecco le prime immagini sfuggite in rete) avrebbe debuttato domani, 23 ottobre, al Salone di Tokyo. L'anticipazione è confermata e, oltre alla Jazz (che vi sveleremo domani mattina), Honda annuncerà in diretta da Amsterdam la nuova strategia di elettrificazione per i prossimi anni.

Probabile quindi che vengano fatti i nomi dei modelli ibridi o EV che vedremo prossimamente, tra cui la Honda e e la neonata Jazz. Potrete seguire la diretta qui sotto a partire dalle 12:30 di domani.

La nuova Jazz sarà solo ibrida

La prima generazione di Jazz era solamente benzina, la seconda e la terza sia benzina che ibrida e la quarta, quella che verrà presentata domani, arriverà in Europa solamente con un sistema ibrido a due motori per ridurre al minimo le emissioni inquinanti.

Il design è un po' un ritorno alle origini, alle linee morbide che hanno caratterizzato il modello fino al 2013. Il cofano è sempre corto, con il tetto arcuato e il posteriore quasi verticale a tutto vantaggio dell'abitabilità posteriore con la lunghezza che non dovrebbe superare i 4,10 metri.

Curiosi di vedere come sarà dal vivo? Cliccate sul video per seguire la diretta: domani, 23 ottobre, a partire dalle 12:30.