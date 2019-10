La nuova Seat Leon è tornata al Nurburgring per gli ultimi test prima dell'imminente debutto, che probabilmente ci sarà a Novembre o Dicembre. Non c'è ancora la data ufficiale ma è questione di poco. Quindi, nell'attesa, eccola negli ultimi giri di prova sul circuito più famoso d'Europa.

Anche se è molto simile al prototipo che vi abbiamo fatto vedere ad agosto, si tratta di un'altra vettura e la conferma ce la dà la targa. Resta il fatto però che il camouflage e l'aspetto in generale è praticamente identico.

Sportiva sì ma senza esagerare

Certamente le camuffature servono ormai a ben poco e l'aspetto è evidentemente quello della versione di serie. La quarta generazione della Seat Leon avrà linee più pulite e meno complesse dell'attuale.

La nuova Leon promette anche di essere più sportiva delle cugine nuova Volkswagen Golf (che debutta giovedì 24 ottobre) e nuova Skoda Octavia, con cui condivide il pianale MQB.

Com'è dentro

Ci sono anche le foto degli interni, che rivelano bene come sono la strumentazione (digitale) e la plancia della nuova Leon. Come si può notare anche in questo caso il design è originale e il display occupa una posizione dominante.

Quella che vediamo nel video è la versione berlina 5 porte, ma arriverà anche la variante familiare. Quando ancora non è stato comunicato, probabilmente parliamo del prossimo anno.