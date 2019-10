Come saranno le Lexus in vendita nel 2030? Elettriche, con linee distintive e tanta tecnologia per migliorare il comfort di guidatore e passeggeri. La casa giapponese, marchio di lusso di Toyota, affronta questo tema con il prototipo LF-30, una concept car esposta al salone di Tokyo nella quale si possono cogliere alcuni spunti in vista delle Lexus che arriveranno nei prossimi anni.

La Lexus LF-30 è un’ammiraglia lunga 5,09 metri e larga 2,00 metri, con linee taglienti ed affilate che le regalano una personalità ben marcata. Sono tanti i dettagli a “rubare” l’occhio: l’enorme mascherina con il logo della Lexus in evidenza, il parabrezza fortemente inclinato, le enormi portiere apribili verso l’alto e la spigolosa parte posteriore.

Soppressione del rumore e sedili intelligenti

Il passo di 3,20 metri fa capire che l’interno offre tanto agio per i quattro passeggeri, che siedono su poltrone singole e hanno a disposizione comfort principeschi: ogni sedile integra un altoparlante con funzionalità di soppressione del rumore, affinché possa regnare il massimo silenzio intorno a ciascuna persona a bordo, mentre i sedili posteriori sono in grado di gonfiare o sgonfiare parte della loro imbottitura per sostenere il corpo dei passeggeri nella guida più brillante o farlo rilassare nei lunghi viaggi. L’impianto stereo, inoltre, può creare zone di ascolto separate per i quattro occupanti.

Il tetto in vetro può essere comandato a voce e con la voce si controllano pure il clima e il sistema multimediale. Lexus ha pensato inoltre all'Airporter, un drone integrato nell’auto che può trasportare una valigia dal baule dell’auto alla porta di casa.

E' pasante, ma non lo diresti

La LF-30 è spinta da quattro motori elettrici, ognuno integrato in una ruota: ciò migliora lo sfruttamento degli spazi, perché i motori non occupano più la parte centrale dell’auto (dove c’è l’abitacolo), e anche il comportamento dell’auto su strada, perché l’elettronica gestisce in modo intelligente la ripartizione della coppia fra i motori.

E’ possibile di conseguenza avere la trazione anteriore per guida in modo più rilassato, quella posteriore per divertirsi o il 4x4 per i fondi a bassa aderenza. I motori sviluppano complessivi 544 CV e regalano alla LF-30 uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, nonostante la massa di 2.400 chilogrammi. Le batterie da 110 kW promettono fino a 500 chilometri di autonomia. Non manca la guida autonoma, che segnala quanto è attiva illuminando il profilo della mascherina.