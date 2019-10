Il garage dei Carabinieri si amplia con l'arrivo di 10 Jimny e 55 Ignis appositamente allestite, con tutto il necessario per affiancare le donne e gli uomini dell'Arma. Le chiavi sono state simbolicamente consegnate oggi a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, che si è detto "fiero di questa commessa".

La gara di appalto con l’Arma dei Carabinieri è un modo per il marchio giapponese di dimostrare che le proprie auto sono adatte anche ad impieghi “heavy duty”, cioè impieghi dove la robustezza e l’affidabilità la fanno da padrone.

L'equipaggiamento speciale

Come anticipato, non si tratta di auto "normali" perché il loro allestimento è stato studiato appositamente per l'Arma dei Carabinieri e prevede la livrea bicolore Blu Arma, con tetto bianco, lampeggiante blu a LED che può svolgere anche la funzione di “luce di crociera”, faro di ricerca orientabile sia dall’interno dell’auto che dall’esterno e l’immancabile sirena d’ordinanza.

Situata sotto il cofano anteriore, la sirena è accompagnata da ulteriori lampeggianti a LED posizionati nella griglia frontale. Tutto si comanda tramite un pannello retroilluminato posto al centro della plancia così che tutti gli occupanti dell’auto possono utilizzarlo. Immancabili anche i due supporti per le armi d’ordinanza, bloccate con chiave di sicurezza, e un estintore da 2 kg.

Nel caso in cui non dovessero bastare le gomme AllSeason M+S c’è anche un Set di catene da neve per una trazione ancora migliore su fondi viscidi.

Anche il piccolo SUV

Le 55 Ignis che indossano la divisa sono in versione 1.2 DUALJET, quindi con motore ad iniezione diretta aiutato dal sistema Suzuki Hybrid. Ovviamente sono presenti tutti gli ausili di guida già solitamente di serie, come la frenata automatica d’emergenza, il mantenitore di corsia e il sistema anti colpo di sonno. Una trazione sicura in caso di pioggia, neve o fango sulla strada è assicurata dal sistema 4x4 AllGrip AUTO.