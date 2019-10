Honda, Porsche e da qualche giorno pure Volvo. Il 2019 è l’anno in cui tante case automobilistiche hanno mostrato le loro prime auto elettriche, seguendo la scia di chi ha già dichiarato di voler investire sempre più risorse nelle auto a zero emissioni. Ecco perché un giorno magari ci ricorderemo del 2019 come anno “spartiacque” per la mobilità elettrica, sebbene sia ancora presto perché i numeri parlino chiaro, come si dice in questi casi: nei primi nove mesi dell’anno in Italia sono state targate 7.707 auto a batteria, contro le 3.579 di gennaio-settembre 2018 (dati Unrae), ma il trend è destinato a consolidarsi e non c’è motivo per non credere che le immatricolazioni aumenteranno anche nei prossimi anni.

C'è una prima volta per tutto...

Nel 2019 però altri costruttori hanno avuto la loro “prima volta”, che sia per un modello completamente inedito o un nuovo tipo di alimentazione. In questa galleria di immagini perciò abbiamo messo in fila i debutti più importanti del 2019.