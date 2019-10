Si celebrano al Mugello due importanti anniversari per la casa del Cavallino, il 90esimo anno della Scuderia Ferrari ed il 70esimo anno dal primo successo alla 24 Ore di Le Mans. Esposta nel Paddock l’intera gamma Ferrari, compresa la F8 Spider, la 812 GTS, l’SF90 Stradale e le speciali Monza SP1 e SP2.

Non manca anche quest'anno la partecipazione del programma XX con turni in pista dedicati insieme al F1 Clienti, il programma che dal 2003 porta in pista i fortunati possessori delle rosse. Infine sfileranno in pista anche tutte quelle Ferrari che hanno scritto la storia del marchio dal 1947 ad oggi.

Fotogallery: Finali Ferrari 2019

10 Foto

Come seguire l’evento

Il programma è articolato come un vero e proprio weekend di gara, a cui siamo abituati ad esempio con la Formula 1. Ci sono 2 sezioni di prove libere, 2 sezioni di qualifiche con gare divise per continente, ed infine nella giornata di Domenica si corre per vincere con le gare ufficiali Ferrari Challege Coppa Shall e il Trofeo Pirelli.

Potete seguire l’evento su Motorsport.com, media partner ufficiale, con foto e video in diretta ed interviste esclusive anche sui canali social di Facebook ed Instagram, insieme ai risultati di tutte le gare, approfondimenti sui piloti vincitori delle singole categorie e sulle auto utilizzate, tra cui quelle che hanno corso anche nella 24 Ore di Le Mans. Non mancherà la presentazione di 2 nuovi prodotti del Cavallino.

Il programma