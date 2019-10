Finalmente ci siamo: YouTester, il talent di Motor1.com Italia che permetterà ad un giovane talento di poter entrare a far parte di una redazione giornalistica, sta riaprendo le sue porte. Dopo mesi e mesi di provini, ed una selezione finale di 30 aspiranti candidati, ora è il momento di fare sul serio. Il cammino verso la gloria giornalistica avrà inizio il prossimo 31 ottobre alle 21.15, con prove sempre più particolari e tante novità che metteranno a dura prova i nostri 10 protagonisti.

YouTube, commentate in diretta

Come lo scorso anno, gli episodi di YouTester andranno in onda il giovedi sera in Prima Visione, in Diretta YouTube alle ore 21.15. Si comincia con il primo episodio il prossimo 31 Ottobre, tra una settimana. Cosa significa trasmettere in Prima Visione? Significa che avrete la possibilità di interagire in diretta tramite commenti Live con noi tester della redazione, ma anche con gli special coach che potranno dunque rispondere e raccontarvi le motivazioni alla base di talune scelte.

Instagram Stories, diteci la vostra

Non da meno, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo deciso di aprire un apposito canale Instagram dove potrete taggarci inviandoci stories di commento. Vogliamo sentire la vostra opinione taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Noi riprenderemo e condivideremo le vostre idee, le vostre scelte, le vostre critiche, ma anche il vostro supporto per i ragazzi. Insomma...fatevi sentire!

Instagram, tanti contenuti extra

Sul nostro canale Instagram mostreremo foto, video, backstage e tutto quello che sarà il dietro le quinte di questo lungo cammino. Vi racconteremo le auto, i protagonisti, le prove di guida e non solo. Sarà il nostro canale principe insieme a YouTube.

Andrea, Giuliano...

Quest'anno i coach che giudicheranno e decreteranno il verdetto saranno Andrea e Giuliano. Per quei pochi che non conoscono i nostri prodi, facciamo un piccolo riassunto: il primo, classe 1981 è tra i fondatori di OmniAuto.it. La sua sveglia al mattino era data dai V8 e V12 che sfrecciavano davanti casa della nonna. D'altronde, Andrea è nato nella "Terra dei Motori", la MotorValley.

Giuliano invece è nato più a nord, in quel di Cuneo. Cresciuto guidando sul Col de Turinì, dopo la laurea in ingegneria, ha lavorato come tester pneumatici in Pirelli, coronando in seguito il suo sogno di diventare tester giornalistico grazie agli insegnamenti di maestri come Siegfried Stohr, Henry Morrogh e Loris Bicocchi. Loro saranno i giudici supremi.

...ma non solo

In ogni puntata però, vi sarà uno special coach, un guest specializzato in quello che sarà il carattere di quella specifica prova. I nomi? Tanti e decisamente variegati. Per chi ama la pista, i circuiti, la velocità sull'asfalto e su percorsi sterrati, ci saranno Vicky Piria, Salvatore Tavano, Gian Luca Caldani e Marchettino.

In qualità di acting coach ecco la nostra voce storica, Teo Bellia, che qualcuno conoscerà per aver prestato le proprie corde vocali a Marty McFly o Boe Szyslak, oltre ad essere la voce dei nostri #PerchèComprarla. E poi Fjona, la Tech Princess che introdurrà e giudicherà il mondo tech, Nanna's Garage per quello che è il mondo della manutenzione, o il vlogger Brazo Crew.

Le auto sempre protagoniste

Come sempre, le auto (qui la lista delle auto che saranno coinvolte), il mondo dell'automobile e del giornalismo automotive saranno i fili conduttori di questo talent. Un mestiere che si evolve, che cambia coerentemente con le nuove tecnologie ed i nuovi metodi per selezionare, realizzare e trattare una notizia, una prova o un test.

Questo, senza dimenticarci di alcuni cardini che fanno di un mestiere una passione: analisi, storia, velocità, guida e manutenzione. YouTester è tutto questo e molto di più. Sarà un viaggio di otto settimane, che porterà alla più classica delle finali: il nostro #PerchèComprarla...e perchè no! Pronti per questa nuova stagione?