La Volkswagen Golf 8 si è svelata. la Casa tedesca ha rivelato le sue carte puntando tutto, per lo meno in questo inizio, nella mani della ibrida GTE, che si è palesata per prima sul palco della presentazione avvenuta in diretta streaming. Seguita dalle sorelle con motori a benzina e diesel di nuova generazione, l'apertura della cerimonia data dalla variante plug-in hybrid equivale ad un chiaro messaggio da parte di Wolfsburg.

Una sfida che va oltre la mobilità

Ad annunciare l'arrivo dell'ottava generazione della Golf c'era il CEO di Volkswagen Herbert Diess, che non ha solo ricordato quanto quest'auto sia stata importante per la crescita della casa con i suoi 45 anni ed oltre 35 milioni di esemplari venduti, ma ha anche sottolineato come la nuova generazione sia portatrice di nuovi standard.

"il compito che demandiamo alla Golf 8 - ha dichiarato Diess - per noi è chiaro: oggi i clienti si aspettano sempre di più prodotti in grado di soddisfare le necessità del futuro e in questa nuova Golf ci sono tutte le novità tecniche, soprattutto a livello di motorizzazioni, per andare incontro a queste esigenze".

La crisi petrolifera come il cambiamento climatico

D'altronde, il periodo storico sta presentando nuove sfide, analogamente a quelle raccolte dalla prima generazione di Volkswagen Golf. Durante l'uscita della Mk I, infatti, la crisi petrolifera affliggeva pesantemente il mondo dell'auto, con prezzi dei carburanti schizzati alle stelle, tanto da costringere le Case a rivedere le strategie di sviluppo per riuscire ad accontentare la clientela.

"Oggi - continua Diess - La situazione ha assunto connotati diversi; l'attenzione si riversa sul clima e l'ambiente. Le norme antinquinamento ci impongono di rivedere profondamente le nostre offerte a livello di motorizzazioni, e l'arrivo di nuovi plug-in e mild hybrid, assieme al nuovo TDI Evo, rappresentano una risposta concreta alla necessità di aver un impatto minore a livello ambientale."