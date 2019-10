La Casa del Double Chevron rende omaggio alle le più celebri creazioni di Andrè Citroen, suo fondatore con la Type A e la Traction Avant, ad Auto e Moto d’Epoca 2019. Questi modelli rispecchiano al meglio la filosofia costruttiva Citroen, quella di industriale che si contraddistingue per le sue idee rivoluzionarie. Molte sue soluzioni, come la trazione anteriore, sono oggi la norma, ma ai tempi erano un vero e proprio azzardo.

Fotogallery: Citroen ad Auto e Moto d’Epoca 2019

28 Foto

Una storia appassionata

Tutto comincia quando Andrè Citroen conosce un nuovo tipo di ingranaggio. Decide di impiegarlo, sviluppando un’attività che prima diventa fabbrica d’armi e poi cambia in costruttore di automobili.

Nascono così modelli dalle idee coraggiose, come i due esposti presso lo stand del Centro di Documentazione Storica Citroen. La Type A e la Traction Avant sono rispettivamente il primo e l’ultimo modello nati dalla mente di Andrè.

Un grande dinamismo

La Type A è una utilitaria, costruita in acciaio e carrozzata direttamente in casa, delle cose incredibili per l’epoca. Grazie al suo prezzo basso è un successo immediato. Da allora Andrè incassa un successo dietro l’altro, fino ad arrivare, negli anni ‘30, alla Traction Avant.

Quest’ultima è la prima trazione anteriore ad essere prodotta in grande serie al mondo. A far sbalordire il pubblico del tempo ci pensano anche la carrozzeria, portante, e un design molto moderno, studiato per essere aerodinamico. Un’auto molto longeva, prodotta fino agli anni ‘50, come l’esemplare esposto.

Una grande eredità

Negli anni ‘30 Citroen, afflitto dalla malattia e da problemi economici, è costretto a cedere la proprietà sua creatura. Ciò non significa che il suo operato non serve a nulla, tutt’altro. Alla casa francese rimane quell’imprinting che, anche negli anni successivi, la accompagna verso nuove e coraggiose sfide, come ad esempio le sospensioni idropneumatiche o la DS.