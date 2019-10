Ogni volta che viene presentata una nuova Golf ci sono tantissime persone interessate a saperne di più perché è uno dei modelli più venduti della storia. E questa ottava generazione fa un bel salto in avanti, non tanto da un punto di vista di design ma perché introduce tantissime novità tecnologiche che prima d'oggi non avevamo mai visto su un'auto di questa categoria e prezzo. Massimo ce l'ha già fatta vedere in generale in un video dedicato (Nuova Volkswagen Golf 8, cambia ancora per essere connessa e ibrida) e adesso Giuliano ci mostra i dettagli più da vicino.

L'elenco delle novità è piuttosto lungo e, per questo, abbiamo voluto riassumere nel video che trovate qui sopra solo quelle principali, che vanno dai fari a matrice di LED al nuovo cockpit digitale, dalla leva del cambio con un design rinnovato alla tecnologia Car2X. Per vedere tutte le altre potete scorrere lo slideshow per avere una panoramica completa. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!