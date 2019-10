Ford ha voluto stimolare l'immaginazione e la curiosità dei propri ospiti nella città del futuro, attraverso tecnologie di elettrificazione per le automobili di domani e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Il Festival della scienza di Genova, ha visto il padiglione della Casa americana tingersi di blu per il Go Electric, esposizione andata in scena per la prima volta a settembre in occasione del Salone di Francoforte, per avvicinare il pubblico ad alcune tecnologie che presto saranno protagoniste sui modelli Ford.

Orientarsi per poter scegliere

Uno dei primi propositi di questa iniziativa è quello di avvicinare le persone ai diversi concetti di auto ibrida che oggi e in futuro popoleranno il mercato. Diventa sempre più difficile districarsi tra i vari tipi di ibrido e spesso non è chiaro quale di questi porti a degli effettivi vantaggi per la circolazione e per i costi di mantenimento.

Grazie alle spiegazioni sulle diverse tecnologie alternative, sarà più semplice capire la tipologia di veicolo più adatto o meno a ciascuno a secondo dello stile di vita o delle esigenze lavorative e non. Ford, in questo senso, si sta concentrando molto sulla promozione di più livelli di elettrificazione, stimolando.

Gamma sempre più completa

Gli sforzi sono ovviamente puntati sulla gamma, dove ogni nuovo veicolo può contare su almeno una versione elettrificata. Si parte dalla nuova Puma per arrivare al Transit, con soluzioni mild-h ybrid, plug-in hybrid o 100% elettriche.

L’obiettivo è infatti fornire un’ampia scelta di veicoli elettrificati, che possano contare su un facile accesso alla ricarica e che siano supportati da sistemi di connettività avanzata e relativi servizi di mobilità.

Spazio al divertimento