Con il lancio della nuova Puma, Ford ora ha cinque modelli di fascia SUV. Tra questi troviamo Puma, EcoSport, Kuga, Edge e Explorer che sarà presto in vendita. Apparentemente, la gamma rialzata del marchio continuerà a crescere come è evidente da queste nuove foto spia scattate in Germania, che fanno riferimento al prossimo crossover sportivo Puma ST.

Sempre più vicina alla produzione

Rispetto alla precedente serie di scatti, queste nuove foto mostrano un prototipo leggermente meno camuffato, pronto a rivelare il design della parte anteriore dell'auto.

La fascia frontale sembra abbastanza simile a quella della Puma ST-Line ma è una cosa naturale considerando che quest'ultimo è un kit più sportivo per il modello normale. La Puma ST finale, tuttavia, presenterà ruote dedicate e un tubo di scarico doppio sul retro.

La meccanica

Quello che troveremo sotto il cofano rimane un mistero per il momento, ma il motore EcoBoost Ford da 1,5 litri della Fiesta ST sembra l'unico candidato logico per alimentare il nuovo crossover ad alte prestazioni prestazioni.

Il motore in questione è un'unità a tre cilindri che produce 198 cavalli e 290 Nm, scaricati sulle ruote anteriori alla vecchia maniera con un cambio manuale e 6 rapporti.

Quando lo vedremo?

A giudicare da questo prototipo, lo sviluppo e il collaudo potrebbero essere nelle loro fasi finali. Il che indica un debutto l'anno prossimo, probabilmente come un modello del 2021. Ciò significa che è probabile che vedremo la Puma sportiva la prossima estate.