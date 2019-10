Fondata dall’ex pilota David Dicker, con un passato nel campionato Ferrari Challenge, la Rodin Motors è una piccola casa automobilistica neozelandese specializzata in auto da pista ispirate alle Formula 1.

Fra queste c’è la recente Rodin FZED, monoposto rivolta solo a guidatori davvero esperti: il suo motore, messo a punto dalla Cosworth, è un V8 aspirato di 3.2 a cui piace girare “alto”, perché eroga la potenza di 684 CV a 9.600 giri/min e allunga fino al regime di 10.000 giri/min.

Che sia un’auto da corsa lo dimostrano anche gli intervalli di manutenzione per il 3.2, che deve essere controllato ogni 5.000 km, contro i circa 300/350 km di una monoposto da corsa. Un bel vantaggio in termini economici, ma anche sul fronte dell'usabilità: la Fzed può essere guidata più a lungo prima del "check up" completo.

Leggera e tecnologica

Il motore non è l’unica “chicca” della Rodin Fzed, basata su un telaio in fibra di carbonio e con parti meccaniche di altissima qualità: il cambio sequenziale a 6 marce è della Ricardo, i freni in carbonio sono della Alcon e gli ammortizzatori regolabili arrivano dalla Ohlins. Il meglio a cui può ambire un'auto di questo tipo.

Il sistema di scarico ed i terminali sono stati progettati dalla Rodin, che li ha realizzati in titanio utilizzando la tecnica della stampa 3d, scelta per realizzare parti più leggere in meno tempo di quelle in metallo. Le ruote di 13”, “griffate” OZ, sono in magnesio per ridurre i pesi. Una così maniacale attenzione per i dettagli fa sì che la Fzed pesi appena 609 kg, dato che rende facilmente credibili i 300 km/h di velocità massima ed i 5,0 secondi per l’accelerazione da 0 a 160 km/h.

Un difetto? Non costa poco

Lo stile della Fzed è senza compromessi, perché le appendici aerodinamiche, le pance laterali e i piccoli pneumatici le regalano un aspetto da Formula 1. Il suo prezzo però è decisamente più accessibile rispetto alle monoposto del circus iridato, perché la Rodin è in vendita a 650.000 dollari statunitensi, pari a circa 585.000 euro.