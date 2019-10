Negli ultimi anni è circolata più di una voce su una possibile nuova Nissan ad alte prestazioni, e alcune recenti foto spia sembrano confermarlo. I nostri fotografi hanno avvistato uno strano muletto, una 370Z (macchina che ormai ha 10 anni sulle spalle e non è mai stata aggiornata) che potrebbe nascondere la meccanica della nuova sportiva.

Fotogallery: Nissan 370Z, le foto spia al Nurburgring

14 Foto

Sembra una normale 370Z ma...

La 370Z è stata colta in fragrante al Nurburgring, e questo è di per sé già un indizio. Vista di sfuggita sembrerebbe una normale 370Z, ma guardandola con attenzione si notano alcune modifiche al corpo vettura: due fori circolari sul paraurti caratterizzano il frontale e farebbero pensare ad una soluzione necessaria per far entrare più aria. Si potrebbe pensare che Nissan stia rinnovando la 370Z, ma questo potrebbe avere un senso se l'auto non fosse già in commercio da così tanto tempo. Nissan inoltre ha confermato che presto vedremo la sostituta quindi... tempo al tempo.

V6 o L6?

È probabile che queste leggere modifiche aiutino un nuovo motore a risucchiare più aria, considerando anche che non sarebbe così assurdo mettere un propulsore più performante, magari turbocompresso e sei cilindri in linea, al posto del vecchio V6. Finora non sono state rilasciate informazioni su ciò che potrebbe essere, ma ricordiamo che, prima del V6, la Datsun 240Z era spinta da un L6. La Toyota Supra è rinata: che la nuova 370Z possa seguire lo stesso percorso?