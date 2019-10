Come ogni anno, dal 15 novembre al 15 aprile 2020, in molti Comuni italiani scatterà l’obbligo di guidare con pneumatici invernali montati o catene da neve a bordo mentre si percorrono le strade e autostrade che lo prevedono.

C’è ancora tempo per fare il cambio gomme a meno ché non vi troviate a passare nei Comuni dove l’obbligo scatta il 1 novembre: in genere sono località di collina o montagna, dove il freddo “morde” prima e le autorità hanno deciso di far entrare in vigore le ordinanze con due settimane di anticipo.

In questa pagina vi riportiamo la tratte interessate, regione per regione, ma potete anche approfondire il tema consultando i siti di pneumaticisottocontrollo.it, ma anche quelli di autostrade e anas.

Piemonte

Provincia di Torino (dal 1 novembre al 30 aprile)

Strada del Colle del Sestriere, dal km 72+00 al km 92+000

Strada della Val Pellice, dal km 22+000 al km 26+760

Strada della Val Germanasca, dal km 9+400 al km 23+000

Strada di Massello, dal km 0+000 al km 6+746

Strada di Massello dir. Salza, dal km 0+000 al km 1+490

Strada di Usseaux, dal km 0+000 al km 1+476

Strada del Colle delle Finestre, dal km 26+700 al km 35+513

Strada di Chiabrano, dal km 0+000 al km 3+400

Strada di Rodoretto, dal km 0+000 al km 1+670

Strada del Colle del Sestriere, dal km 92+000 al km 103+511

Strada della Maddalena, dal km 5+000 al km 8+250

Strada del Colle del Lys, dal km 10+000 al km 18+000 e dal km 17+950 al km 31+899

Strada per Favella, dal km 0+000 al km 0+960

Strada del Moncenisio, dal km 0+000 al km 5+300

Strada di Sauze d’Oulx, dal km 0+000 al km 8+100

Strada del Sestriere, dal km 0+000 al km km 13+500

Strada per Thures, dal km 0+000 al km 2+750

Strada del Melezet, dal km 0+000 al km 5+550

Strada di Rochemolles, dal km 0+000 al km 6+700

Strada della Stazione Alpina, dal km 0+000 al km 4+450

Strada di Millaures, dal km 0+000 al km 3+900

Strada del Pian del Frais, dal km 0+000 al km 11+500

Strada della Valli di Lanzo, dal km 45+000 al km 57+092

Strada della Valle di Viù, dal km 22+000 al km 32+500

Strada per Polpresa, dal km 0+000 al km km 3+810

Strada per Perinera, dal km 0+000 al km 0+732

Strada dei Cornetti Superiori, dal km 0+000 al km 0+374

Strada diramazione per Berbesseno, dal km 0+000 al km 0+546

Strada della Frazione Canova, dal km 0+000 al km 1+061

Strada dei Cornetti Inferiori, dal km 0+000 al km 0+467

Strada di Piamprato, dal km 0+000 al km 6+000

Strada del Colle del Nivolet, dal km 0+000 al km 6+800

Strada del Gran Paradiso, dal km 49+000 al km 70+100

Liguria

Provincia di Genova (dal 1 novembre al 31 marzo)

SP 1

SP 29

SP 30

SP 31

SP 32, dal km 0+000 al km 5+267

SP 33

SP 34

SP 18

SP 39

SP 44

SP 45

SP 55

SP 58, dal km 6+561 al km 14+697

SP 60

SP 66

SP 68

SP 71, dal km 0+000 al km 6+430

SP 78

SP 225, dal km 3+936 al km 6+635

SP 227

SP 333, dal km 0+000 al km 7+880

SP 523, dal km 82+610 al km 92+865

Lombardia

Provincia di Sondrio (dal 10 novembre al 31 marzo)

Tutte le strade provinciali

Strade di montagna (dal 1 novembre al 30 aprile )

in particolare dal km 105,980 (Berzo Demo) della strada statale 42 “del Tonale e della Mendola”

sull’intera strada statale 39 “di Aprica”.

Emilia Romagna

Provincia di Parma (dal 1 novembre al 15 aprile)

Tutte le strade provinciali del comune di Bore

Provincia di Rimini (dal 1 novembre al 15 aprile)

Tutte le strade provinciali del comune di San Leo di Rimini

Toscana

Provincia di Prato (dal 1 novembre al 15 aprile)

SR 325

SR 66

SP 1

SP 2

SP 3

SP 8

SP 9 e 9 bis

SP 10

SP 11

Tutte le strade del comune di Vaiano

Tutte le strade del comune di Vernio

Tutte le strade del comune di Cantagallo

Provincia di Arezzo (dal 1 novembre al 30 aprile)

Strada statale 3bis Tiberina (E45)

Intero tratto regionale tra gli svincoli di San Giustino (km 133,755) e Canili (km 168,698)

Marche

Provincia di Pesaro Urbino (dal 1 novembre al 30 aprile)

Tutte le strade provinciali

Comune di Fossombrone, Pesaro-Urbino

Via Risorgimento

SC 1

SC 2

SC 3

SC 5

SC 6

SC 7

SC 8

SC 9

SC 10

SC 11

SC 12

SC 13

SC 14

SC 15

SC 16

SC 17

SC 18

SC 19

SC 20

SC 21

SC 22

SC 23

SC 24

SC 25

SC 26

SC 27

SC 28

SC 29

SC 30

SC 32

SC 33

SC 34

SC 35

SC36

SC 37, dal km 0+900 al 00

SC 43

Provincia di Macerata (dal 1 novembre al 30 aprile)

Tutte le strade provinciali

Abruzzo

Comune di Guardiagrele, Chieti (dal 1 novembre al 31 marzo)

Tutte le strade comunali

Autostrade

A1 Milano-Napoli (dal 1 novembre al 15 aprile)

Dal km 0+000 al km 32+966 (tratto appenninico), in entrambe le direzioni

Tratto fra il km 35 e il km 72,385

Tratto Genova - Serravalle Scrivia: dal km 84,500 al km 125,778

Da Aosta al traforo

Tratto Quincinetto-Aosta, dal km 53,192 al km 110,934

T1 Traforo Monte Bianco (dal 15 ottobre al 15 aprile)

Dal km 9.550 all’imbocco traforo

Le multe per chi non si adegua

Il Codice della Strada prevede multe per chi non monta gomme invernali o viaggia senza catene da neve a bordo laddove vige l'obbligo. La violazione comporta una multa da € 39,00 a € 159,00 o da € 80,00 a € 318,00 (ex art. 72 CdS), rispettivamente per le infrazioni commesse dentro o fuori i centri abitati (art. 7 e 6 CdS). In caso di reiterazione il prezzo sale a 85 euro + decurtazione di 3 punti dalla patente.