Il Governo ha terminato la prima bozza di Legge di Bilancio, pronta quindi ad arrivare in Camera e Senato per essere discussa e (con ogni probabilità) modificata. Un documento che, tra le altre cose, parla anche di auto e nella fattispecie di auto aziendali, con una pesante stangata che di fatto triplica i costi per chi le utilizza per uso promiscuo (ovvero utilizzate sia per lavoro, sia per uso personale). Una manovra che non colpirà gli agenti di commercio, che però già normalmente non accedono ai fringe benefit in quanto raramente inquadrati come dipendenti.

Sparisce la convenienza

Attualmente le ciclomotori e auto dati ai dipendenti in “fringe benefit” godono di una tassazione agevolata al 30%, cosa che rende appetibile tale soluzione per molte aziende. Dal primo gennaio 2020 non sarà più così, perché la tassazione sarà del 100% con esponenziale aumento dei costi. Facciamo qualche esempio sulla base delle attuali tabelle ACI, che calcolano costi chilometrici e Fringe Benefit (sulla base di una percorrenza annua di 15.000 km) per tutte le auto in commercio.

Una serie di aumenti che coinvolge non solo modelli benzina e diesel, ma ingloba anche GPL, metano e – soprattutto – ibride ed elettriche. Scegliere quindi di dotare i propri dipendenti di modelli elettrificati non conta nulla per il Governo, alla faccia del Green New Deal, anch’esso contenuto nella bozza della manovra finanziaria.

Uno schiaffo al settore

La scelta di aumentare i costi per le auto rischia di affossare il mercato del noleggio auto, che attualmente conta circa 2 milioni di utilizzatori e che pesa per il 40% sulle nuove immatricolazioni. In giornata è attesa una nota dell’ANIASA, l’Associazione Nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che ha già anticipato forti critiche sulla manovra.