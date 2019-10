L’accordo fra i gruppi FCA e PSA è la notizia del giorno in Italia. Ne ha parlato anche il premier Giuseppe Conte, che ha spiegato di non voler entrare nel merito dell’accordo (“Si tratta di un'operazione di mercato”), pur augurandosi “che sia assicurato il livello di produzione e quello di occupazione in Italia e quindi la continuità aziendale".

L’opinione del premier è condivisa dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che chiede a FCA "continuità sul piano industriale e sugli investimenti e la produzione in Italia”. Patuanelli, come riferisce La Repubblica, si augura che le economie allo studio fra i due gruppi non vadano a danneggiare i lavoratori italiani.

Tutelare i livelli di occupazione

Il Corriere della Sera invece riporta il parare del sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha annunciato di voler incontrare i vertici di FCA “per conoscere quali effetti avrà il progetto di fusione per i siti produttivi a Torino e per assicurarsi che vengano tutelati gli investimenti ed i livelli occupazionali”.

Il costruttore italo-americano ha deciso infatti di puntare con decisione sull’area torinese, trasformando la fabbrica di Mirafiori in una “cittadella” per le future auto elettriche: qui saranno costruite la Fiat 500 a batterie e le Maserati sportive alla spina. FCA ha investito 800 milioni di euro per riconvertire la fabbrica torinese.

Sindacati scettici in Italia, ottimisti in Francia

Di altro tenore il pensiero di Francesca Re David, segretario generale del sindacato Fiom, che si considera preoccupata per possibili licenziamenti o chiusure di fabbriche, nonostante FCA abbia smentito questa ipotesi. "C'è una fortissima preoccupazione per gli stabilimenti – è il suo parere –. In Italia c'è una capacità produttiva potenziale di 1,5 milioni di auto l’anno, ma ne vengono prodotte meno della metà. I nostri stabilimenti sono pieni di cassintegrati. La fusione è molto rischiosa".

Opposto il parere di Patrick Michel, segretario del sindacato francese Force Ouvrière, che ha spiegato all'Adnkronos di aver avuto buone indicazioni da PSA. "L’operazione che ci è stata illustrata e sulla quale stanno lavorando i due gruppi è molto favorevole e abbiamo avuto delle rassicurazioni dal punto di vista dei livelli occupazionali - è il suo commento -. Non ci saranno chiusure di fabbriche".

La lettera di Manley ai dipendenti

Il tema dell’occupazione è stato affrontato anche da Mike Manley, numero uno di FCA, nella lettera indirizzata ai dipendenti del gruppo, in cui li assicura che i risparmi allo studio dopo la fusione non verranno ottenuti chiudendo stabilimenti. “Diventando un unico gruppo – si legge nella lettera, che pubblichiamo in basso – saremmo in grado produrre 3,7 miliardi di euro di sinergie. Queste sinergie non sono basate sulla chiusura di impianti”.