Finalmente ci siamo. Mesi di provini, audizioni, di selezioni e scelte - talvolta anche complicate - tutte per trovare loro, i dieci nostri aspiranti Tester che oggi faranno il loro accesso nell'Academy di Motor1.com Italia.

Per uno, solo di loro, ci sarà alla fine del percorso, quel posto tanto agognato e sognato all'interno della redazione di Motor1.com Italia. Già, ma prima allora, ci saranno tante prove da superare, special Coach da convincere, Giuliano e Andrea da seguire. E per uno di loro, già in questa prima puntata, l'avventura finirà qui.

Davanti ad un microfono

Si apre l'Academy, e prima ancora di vederli in auto, ve li vogliamo presentare uno per uno. Samuele, Davide, Francesco, David, Nicola, Mark, Francesca, Giulio, Simone e Antonio. Nomi e volti che ora non vi diranno nulla, ma che nel corso delle puntate, e giornalmente nei nostri canali social, potranno diventare più familiari. Volete saperne di più su di loro? Sulla nostra pagina Instagram ve li raccontiamo! Saranno loro a contendersi questa terza edizione, e per cominciare, dovranno superare la prima prova: saper parlare.

Facile a dirsi vero? Mica tanto. Perchè la dizione, la presenza scenica, la lettura di un copione scritto da loro stessi, è la base per poter diventare un giornalista del mondo dell'auto. Puoi essere il piede più veloce e sopraffino del mondo automotive, ma se non sai trasmettere e raccontare le sensazioni in maniera corretta, appassionata, approfondita, non andrai da nessuna parte.

Il Giudice? Boe

Ad insegnare, oltre che a giudicare in compagnia di Alessandro, Giuliano e Andrea, i nostri dieci protagonisti sarà niente di meno che Boe Szyslak. Sì, Boe del...bar di Boe. O se preferite, ci sarà Marty McFly direttamente da Ritorno al Futuro.

No? Anche in questo non vi dice nulla? Male. Ok, sappiate che lo special coach di oggi sarà Teo Bellia, la nostra voce del #PerchèComprarla...e perchè No, ma sopratutto grande attore e doppiatore capace di insegnare al meglio quelli che sono i rudimenti di questo mestiere davanti ad un microfono. Proprio Teo si è dovuto...sorbire le prestazioni dei nostri giovani dieci protagonisti!

Dove seguire YouTester

Dunque l'appuntamento consueto sarà, come lo scorso anno, il giovedi, alle ore 21.15 su Motor1.com e sul nostro canale YouTube. Potrete commentare la puntata Live sia sulla pagina Facebook di YouTester che sulla pagina Facebook di Motor1.com Italia.

Inviateci le vostre stories

Vogliamo però rendervi protagonisti. Abbiamo pensato che, attraverso Instagram, taggando @motor1.com_italia ed utilizzando l'hashtag #Youtester2019, potete dirci la vostra commentando la puntata, i coach ed i concorrenti! Condivideremo e pubblicheremo stories e gallery della puntata e di backstage.

Sabato poi commenteremo insieme le vostre reazioni e quanto accaduto in puntata con un articolo apposito che raccoglierà le nostre e vostre impressioni. Insomma, YouTester è tornato, e quest'anno sarà ancora più ricco di sorprese.