YouTester 2019, finalmente si ricomincia. Dopo tanta attesa e mesi di selezioni e provini, la terza edizione del nostro talent che spalanca le porte per un posto in redazione a Motor1.com Italia, ha preso il via questo giovedi alle 21.15 in prima visione YouTube. Tante le novità, con i Guest Coach pronti a commentare insieme a voi le gesta dei ragazzi. Da dove siamo partiti? Dalle basi del mestiere, ovviamente.

Le basi del mestiere

Già, perchè un bravo giornalista deve prima di tutto saper comunicare al meglio. Inutile saper andare forte in auto o in moto se poi non si riesce a raccontare al meglio sensazioni e informazioni date dal mezzo che sta provando.

Hanno avuto a disposizione Teo Bellia, un maestro nell'acting e nella comunicazione, che ha insegnato - e continua ad insegnare - a tutti noi giornalisti della redazione. Ecco, visto che Teo è la voce del nostro #PerchèComprarla, cosa c'è di meglio se non metterli alla prova con uno standup, una presentazione in camera, di una delle nostre prove?

Facile a...dirsi

Seconda prova, il Voice Over, ovvero la lettura interpretata del servizio che andrà in onda con la cosidetta voce fuori campo. Facile a dirsi no? In fondo, cosa ci vuole a ripetere un paio di frasi davanti ad una camera da presa e, ancor di più, quanto talento mai ci vorrà a leggere davanti ad un microfono.

Già...chiedetelo ai dieci tester che hanno realizzato questa prima prova quanto sia stato semplice usare la giusta intonazione, la dizione, il ritmo, la cadenza, il giusto utilizzo del proprio corpo.

Il Giudizio di Giuliano e Andrea

Al termine della prima puntata, sono stati chiamati davanti ai Coach Giuliano e Andrea tre concorrenti: Davide, Giulio e David con quest'ultimo che ha dovuto abbandonare il suo cammino qui a YouTester.

"Molto nervosismo, molta ansia durante la prima prova come altri colleghi, a differenza dei quali però questa tensione non ti hanno permesso di portare a casa lo Stand up, mentre sei migliorato nella registrazione della voce fuori campo, dove hai provato a mettere in pratica qualcuno dei nostri consigli."

A salvarsi è stato quindi Giulio, ma il monito è stato chiaro: "In Generale, ci aspettavamo un po' di più pensando sopratutto alla personalità, al carattere che cerchi anche con una certa insistenza di far emergere".

Giovedi per i ragazzi, sarà tempo di ritrovarsi in pista, sul circuito di Vallelunga a Campagnano di Roma, dove verranno messi alla prova su tutte quelle che sono le abilità di controllo di un'auto...anche in situazioni critiche. Come se la caveranno?

Dove seguire YouTester

Dunque l'appuntamento consueto sarà, come lo scorso anno, il giovedi, alle ore 21.15 su Motor1.com e sul nostro canale YouTube. Potrete commentare la puntata Live sia sulla pagina Facebook di YouTester che sulla pagina Facebook di Motor1.com Italia.