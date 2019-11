Lunedì 4 novembre 2019 è stata prodotta a Zwickau, in Germania, la prima Volkswagen ID.3 destinata alla vendita, in attesa che la produzione vada a regime per l'arrivo dell'elettrica nei concessionari: la ID.3 sarà sul mercato dall'estate 2020 con prezzi inferiori a 40.000 euro.

Per la casa tedesca è stato un giorno storico, come dimostrano gli ospiti invitati ad assistere alla cerimonia: non soltanto Herbert Diess, a capo del gruppo Volkswagen, ma anche la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, che poche ore dopo avrebbe annunciato l’ambizioso obiettivo di creare in Germania un milione di punti per la ricarica delle batterie entro il 2030 (oggi ce ne sono circa 20.000).

A Zwickau la prima fabbrica in Europa di auto elettriche

Volkswagen insomma ha organizzato un evento in grande stile per il via alla produzione della ID.3, la berlina a 5 porte di dimensioni compatte destinata a fare da “apripista” per la nuova generazione di elettriche del Gruppo tedesco, che lancerà decine di nuovi modelli nei prossimi anni.

Molti di questi saranno prodotti a Zwickau, dove la Volkswagen ha in programma di costruire 100.000 auto nel 2020 e 330.000 nel 2021 – fra due anni diventerà la principale fabbrica in Europa per le auto elettriche –, ma anche negli stabilimenti di Emden e Hannover. A Braunschweig, Kassel, Salzgitter e Wolfsburg invece saranno prodotti motori elettrici e batterie.

22 milioni di elettriche per il 2028

La casa tedesca ha investito 1,2 miliardi per la riconversione di Zwickau e la formazione dei suoi circa 8.000 dipendenti, ma questa somma è una piccola parte delle spese che il Gruppo dovrà affrontare per le auto elettriche: entro il 2023 sono stati annunciati investimenti per circa 30 miliardi di euro. Gli obiettivi però sono ambiziosi, perché il Gruppo Volkswagen intende vendere almeno 22 milioni di veicoli elettrici per il 2028.