Novità di prodotto, ma non solo. EICMA torna a Milano, da giovedì 7 a domenica 10 novembre, anche con spettacolari gare motociclistiche alla presenza di grandi piloti, show off-road e show dedicati al Freestyle Motocross e al Trial Acrobatico. Il team di OmniMoto.it è già in fiera per raccontarvi in diretta tutti i dettagli di questa 77esima edizione, anche sui social, a cominciare da Facebook.

Le novità di EICMA 2019

Tante le novità di Yamaha, che porta a Milano il Tmax 560 2020 che arriverà entro fine anno nella versione Tmax a 11.999 euro e Tmax Tech Max a 13.799 euro; ma anche il Tricity 300, l’evoluzione dello scooter triruota, e il Tracer 700. Honda porta ad Eicma 2019 la nuova versione dell’ammiraglia supersportiva, la CBR 1000 RR-R Fireblade 2020, i rinnovati bestseller SH 125i e Sh 150i e la CMX500 Rebel, piccola bobber che rimane alla portati di tutti anche con nuovi accorgimenti e una versione Plus.

MV Agusta aggiorna la Brutale RR con motore 4 cilindri MV rivisto ed elettronica totalmente aggiornata e personalizzabile, mentre Moto Morini porta al debutto sull’inedita piattaforma di 650 cc la nuova scrambler Moto Morini Seiemmezzo. Presente anche Triumph che alla ristretta collezione di limited edition inglesi aggiunge, dopo Rocket 3 e Thruxton, anche la Bobber TFC. Per saperne di più vi suggeriamo di seguire lo speciale EICMA su OmniMoto.it.

Come arrivare e quanto costa

Per arrivare in Fiera si può prendere la Mentropolitana Linea Rossa (2 euro) o il treno e scendere alla fermata Rho Fiera. Per chi invece arriva con mezzi propri ricordiamo che il parcheggio è gratuito per moto PM1, Porta Ovest.

Martedì e mercoledì sono i giorni dedicati alla stampa ed agli operatori, mentre il pubblico può accedere da giovedì a domenica, dalle ore 9:30 alle 18:30 (solo venerdì la chiusura è prevista per le 22:00).

Il prezzo del biglietto alle casse in fiera è di 23 euro, ma acquistandolo sul sito ticketseicma scende a 19 euro. Di seguito riepiloghiamo gli altri biglietti: