Secondo quanto riferito, la Tesla Model S Plaid ha completato un giro al Nurburgring in 7 minuti e 13 secondi. Il dato non è ufficiale, ma, se così fosse, si parlerebbe di un gap di 29 secondi inflitto alla rivale Porsche Taycan.

Ancora un po' di palestra

Dopo la prima sessione di prove al Nurburgring Tesla ha deciso di tornare al quartier generale per modificare le auto con specifica Plaid, ovvero i modelli che porterebbero su strada il terzo motore. durante la fine di ottobre, quindi, Tesla è tornata sul circuito tedesco per il secondo round di test.

Le modifiche, apparentemente, sono state ripagate dal momento che ora la Plaid è in grado di fare dei tempi assurdi sul tracciato.

Aspettando l'ufficialità

Con 7' 13" (ufficiosi) il modello S Plaid batte il tempo di 7' 42" della Porsche Taycan. Addirittura, il crono è ancora un po' fuori dal tempo in cui Tesla afferma che la Plaid è capace di girare, ma è comunque un risultato impressionante.

In più, sembra sempre più confermata la voglia da parte di Elon Musk, CEO di Tesla, di portare l'auto in produzione, dando la possibilità agli acquirenti di acquistare questa elettrica fulminante, anche se non sarà sicuramente economica.