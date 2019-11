La sfida continua: per YouTester, il talent di Motor1.com Italia, è in arrivo la seconda puntata. Dei 10 aspiranti giornalisti ne sono rimasti solo 9. Ora li aspetta la prima difficile prova alla guida con il secondo special coach di questa stagione.

Lo special coach

L’ospite della prima puntata è stato Teo Bellia, la voce di Marty Mcfly e Boe dei Simpson, nonché voce fuori campo dei nostri #PerchèComprarla. Doppiatore, direttore del doppiaggio e giornalista, lavora con la voce da oltre 40 anni e la sua opinione è stata preziosa per i due coach, Andrea e Giuliano.

Nell’episodio precedente

La voce e l’espressività dei ragazzi sono state “ascoltate” dallo special coach. Gli aspiranti tester si sono messi, per la prima volta, nei panni di un giornalista di Motor1.com provando a registrare l’introduzione di un servizio, per alcuni impresa ardua, per altri meno.

Poi hanno registrato il loro primo Voice Over, quella parte di “parlato” che si affianca ai footage nei nostri video. C’è chi è riuscito a captare e a fare tesoro dei preziosi consigli dello special coach, chi invece con un approccio tutto suo ha comunque saputo conquistare i giudici, Andrea e Giuliano. I 9 concorrenti nella prossima puntata si metteranno alla guida per la prima volta.

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester andranno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Il secondo episodio ci sarà il 7 Novembre ed anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che,con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!