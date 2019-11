La connessione 5G porterà significativi progressi per la connettività durante la guida e non parliamo solo di telefonate, messaggi o intrattenimento, ma anche di guida autonoma. Una dimostrazione ve l’abbiamo data alcuni mesi fa con una prova su strada speciale durante il Salone della tecnologia di Barcellona. Adesso è la volta di Vodafone che presenta dei progetti 5G inediti nel settore auto in Italia.

Vodafone è stata la prima nel nostro Paese a lanciare, a giugno, la tecnologia 5G su rete commerciale in 5 città (Torino, Milano, Bologna, Napoli e Roma) ed ha presentato soluzioni in diversi ambiti di applicazione, come la chirurgia da remoto, la sicurezza urbana e dei passeggeri nelle stazioni, i droni per le ispezioni industriali e la sicurezza infrastrutturale ed altro ancora. Le evoluzioni tecnologiche che la rete di nuova generazione apporterà sui veicoli e sulle strade sono state presentate al 5G Mobility – Vodafone Conference & Experience Day.

I vantaggi del 5G

La connessione 5G apre la strada a un mondo dove le persone, i veicoli e le infrastrutture sono tutti connessi. La sua più elevata affidabilità garantisce la reattività in tempo reale dei sistemi allestiti sui veicoli, anticipando i tempi di reazione dell’automobilista e aumentando la sicurezza in scenari critici.

Un assaggio pratico di questo scenario è stato dato durante il 5G Mobility tramite la prova di un simulatore di guida statico del Politecnico di Milano, partner di Vodafone nella sperimentazione.

I nuovi progetti 5G Automotive di Vodafone

Nel dettaglio i progetti presentati da Vodafone sono quattro, tutte soluzioni realizzate da Vodafone in collaborazione con FCA, Marelli, Vodafone Automotive, Altran e Politecnico di Milano.