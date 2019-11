Mentre si definisce l’accordo per la fusione tra PSA ed FCA, Peugeot rilancia la 208, una delle sue best seller, nella versione tutta nuova, ma già in offerta fino al 30 novembre. Vediamo l’offerta 3 anni senza pensieri sulla Peugeot 208 Allure con il benzina PureTech 100 CV Start&Stop e cambio manuale a 6 marce: aderendo al finanziamento I-Move Advantage, e solo se non si è clienti business, il prezzo scende da 19.450 a 15.750 euro, e dopo un anticipo di 3.500 euro si pagano 35 rate da 169 euro (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,67%). Rimane quindi il valore finale garantito di 8.290,21 euro, rifinanziabile o utilizzabile come anticipo per una nuova vettura; altrimenti, l’auto si può restituire.

Vantaggi

La 208 è un modello nuovissimo e quindi l’offerta è particolarmente allettante, anche perché gli importi complessivi sono piuttosto bassi, e l’anticipo può essere facilmente coperto con una permuta di un modello non recente; oltretutto questa 208 dispone di cerchi in lega 16”, clima automatico, fari posteriori a LED, head-up display e sensori di parcheggio posteriori.

Svantaggi

A differenza di altre recenti offerte, è previsto un anticipo, e le rate non sono a tasso zero; inoltre, trattandosi di una proposta sulle vetture disponibili, potrebbero esserci accessori e dotazioni che fanno salire il prezzo. Nell'esempio non sono indicati i chilometraggi massimi da non superare dopo i tre anni, e le eventuali penali in caso di esubero.