Basta parole! Oggi si fa sul serio. YouTester è tornato, con una seconda puntata ricca d'azione. Finalmente si sale a bordo di un'auto anzi, della Seat Leon. Sarà lei la compagna d'avventura dei 9 ragazzi rimasti nelle sfide che li attendono. Quali?

Fotogallery: YouTester 2019, ep.2 iniziano le prime sfide al volante

50 Foto

Special Coach? Vicky Piria

Nove ragazzi dicevamo. Già, perchè al termine della prima puntata, David ha dovuto abbandonare il talent, eliminato per non aver convinto fino in fondo i giudici. Oggi, in compagnia di Giuliano e Andrea, ci sarà una vecchia conoscenza di YouTester: Vicky Piria. Sarà lei, pilotessa W Series e istruttrice di guida, a giudicarli in veste di special coach.

A prova di controsterzo

Le prove? Importanti per capire come si comportano alla guida i ragazzi. Li metteremo alla prova nel centro di guida sicura, tra resine particolari, getti d'acqua improvvisi da evitare, sbandate e perdite di controllo improvvise da controsterzare e frenate da modulare. Insomma, abbiamo approntato tanti ostacoli per analizzare il loro livello di guida e quanto hanno appreso dalle lezioni teoriche svolte al mattino. Come se la saranno cavata?