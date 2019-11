Ford presenterà fra dieci giorni il crossover elettrico ispirato alla Mustang, noto al momento con il nome Mach E, ma non ci sono più molti dubbi circa lo stile e le forme della carrozzeria: sarà una vettura dall'aspetto grintoso e accattivante, più muscolosa delle rivali Audi e-tron quattro e Mercedes EQC.

A mostrare il look dell’auto sono queste nuove foto spia, dalle quali si intuisce che il crossover ha una grande mascherina ispirata alle cattivissime Shelby Mustang, sottili fari all’insù e possenti fiancate con quattro porte prive di maniglie, oltre al tetto fortemente inclinato verso la parte posteriore. Qui spiccano le luci verticali del tutto simili alla Mustang: hanno l’aspetto di tre unghiate.

Prestazioni e autonomia super

La casa statunitense non ha anticipato per adesso molti dettagli sull’auto, che dovrebbe avere prestazioni all’altezza del suo look grintoso e una potenza da supercar, erogata da uno o probabilmente due motori a elettroni.

L’autonomia sarà assai convincente, stando a quando dichiarato da Ford, che ha parlato di fino a 600 chilometri con una carica delle batterie: poche auto elettriche sono capaci di tanto. Il crossover sarà il primo modello a zero emissioni di Ford, che ha già annunciato di voler lanciare anche una versione a batterie del suo storico pick up F-150.