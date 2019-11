Vi avevamo promesso che li avremmo messi al volante, e così è stato. YouTester 2019, finalmente si passa all'azione con il secondo episodio che ha portato i nove ragazzi a fronteggiarsi al centro di guida sicura Aci Sara di Vallelunga.

Già, perchè un buon tester, un buon giornalista del mondo auto deve saper apprendere al meglio le tecniche di controllo dell'auto anche in condizioni limite, e saper farle proprie sia per migliorare nel poter poi raccontare la dinamica di un mezzo, sia per portare al limite in sicurezza un'auto. Ed allora, li abbiamo messi alla prova su tre fronti. Come se la sono cavata?

Evitamento di un ostacolo

La prima prova? Evitare un ostacolo improvviso. In caso di emergenza infatti, sapersi fermare per tempo talvolta può non bastare, dunque bisogna saper aguzzare i riflessi e schivare all'ultimo un impedimento. In questo caso? un muro d'acqua. Dunque è importante coniugare movimenti del volante e la forza impressa sul pedale del freno.

50 km/h di velocità costante e si parte. Tra i migliori sicuramente Antonio e Samuele, ribattezzato da voi utenti "scarpette rosse". Tra i meno reattivi Francesca e...Francesco, depresso per la ramanzina di Vicky.

A prova di pilota

Sì, avete letto bene, Vicky Piria. Proprio lei è stata la special coach di questa puntata. Chi meglio infatti di una pilota, di una persona capace di portare sempre al limite le auto, per insegnare e valutare insieme a Giuliano e Andrea, le performance dei ragazzi?

Questione di grip

Le altre prove? La gestione di un'improvvisa perdita di trazione tramite controsterzo, simulando un tratto ghiacciato o una chiazza d'olio e la terza è la modulabilità della frenata in condizioni di grip precario. E, come per la prima prova, non si è valutato solamente l'esecuzione più o meno giusta dell'esercizio, ma anche la progressione e la bravura nell'apprendere quelle che sono le tecniche, seguendo i consigli di Giuliano, Andrea e Vicky.

Fuori due concorrenti

A fine giornata, i nostri coach hanno chiamato al centro Francesca, Antonio, Mark e Francesco. E proprio questi ultimi due hanno dovuto abbandonare il talent.

"Mark sei stato sempre un po' lento nei tempi di reazione e pensavamo fossi più preciso nel seguire le indicazioni degli istruttori. Più efficace inoltre, pensando anche alla tua esperienza con i corsi di guida, già affrontati in passato".

"Francesco, il tuo approccio è stato meno graduale a partire dal primo esercizio, dove potevi spiccare ancora di più. Quell'ansia te la sei trascinata negli esercizi a seguire, dove hai moderato il tuo approccio. In particolare nell'ultimo esercizio, hai moderato troppo la velocità."

Queste le motivazioni delle eliminazioni.

