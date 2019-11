Da poco Lexus ha presentato la LF-30, l'ammiraglia con il "maggiordomo", una berlina lunga 5,09 metri che si guida da sola ed è dotata di un drone per trasportare i bagagli. Su strada però non la vedremo presto, così nell'attesa la casa giapponese presenta un'altra novità importante: la sua prima elettrica. Ancora non ci sono informazioni ufficiali, se non una data: il 22 Novembre.

La prima elettrica di Lexus debutterà infatti al Salone di Guangzhou, in programma nella città cinese dal 22 Novembre al primo Dicembre. Si tratta di una decisione strategica, perché la Cina rappresenta per questo tipo di auto un mercato chiave (ricordiamo che è già la principale piazza mondiale per le auto elettriche). Niente presentazione a Los Angeles quindi (il Salone americano si terrà negli stessi giorni).