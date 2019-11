La mascherina è sempre stata un fondamentale elemento di stile nelle auto, che attraverso le sue forme possono esprimere una certa personalità. Vi ricordate ad esempio la Mercedes 190? La sua griglia anteriore, per quanto grande, era un riuscito mix di eleganza e severità, perfettamente in linea con il design rigoroso e squadrato della carrozzeria. Abbiamo citato solo un modello, ma sono innumerevoli gli esempi di auto con mascherina ben riuscita.

Da qualche tempo però sembra che le case automobilistiche stiano andando tutte nella stessa direzione, proponendo mascherine dal look molto appariscente con dimensioni spesso esagerate rispetto al frontale dell’auto, il tutto per regalare ai loro modelli un aspetto ancora più deciso e grintoso. Si dirà che i gusti sono cambiati, ed è vero, ma il risultato non sempre rispecchia le aspettative. In questa galleria di immagini perciò vediamo quali auto in commercio hanno la mascherina di maggiori dimensioni.