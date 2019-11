A Milano AutoClassica, in occasione dell'Asta di Wannenes del 23 novembre, il lotto principale è una bellissima Alfa Romeo 8C Competizione dalla storia affascinante: è l'unico esemplare verniciato nel colore Maserati Blu Notturno. E' un'auto appartenuta a un amico di Sergio Marchionne e il colore è nato proprio per una scommessa fra i due e la stima per la vendita varia dai 240.000 ai 400.000 euro.

Nata nel 2007 dalla matita di Wolfgang Egger su espressa volontà di Sergio Marchionne come manifesto mondiale delle straordinarie capacità di design e di tecnica del marchio Alfa Romeo, venne realizzata in soli 500 esemplari, i cui ordini si esaurirono in pochi giorni.

La scommessa

Uno dei più cari amici di Sergio Marchionne, acquirente di un esemplare, scommise che se Marchionne fosse riuscito ad acquisire la Opel avrebbe scelto il colore della sua 8C tra i soli tre previsti (Rosso Pastello Micallizato, Nero Micallizato e Giallo Micallizato) in caso contrario avrebbe scelto lui stesso un colore fuori dalla tavolozza prevista, e così avvenne.

Nel dicembre del 2010, presso il circuito di Balocco, fu consegnato uno splendido ed unico esemplare di Alfa Romeo 8C Competizione, la 176° su 500 prodotte, nel colore Blu Notturno,colore Maserati, con gli interni in pelle pieno fiore di colore nero trapuntati, le pinze dei freni di colore giallo e il set di valigie in coordinato. Quest’auto è una delle uniche due Alfa Romeo 8C Competizione di colore blu, esistenti al mondo.